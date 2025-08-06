Inter Miami avanza en la Leagues Cup; Pumas, Atlas, América y otros clubes mexicanos quedan eliminados

Inter Miami selló su boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 al vencer 3-1 a Pumas UNAM, en un duelo marcado por el estreno goleador de Rodrigo De Paul y la participación decisiva de Luis Suárez, quien se encargó de dirigir el ataque del equipo de la MLS ante la ausencia de Lionel Messi, quien no fue convocado por lesión.

Pumas se adelantó en el marcador al minuto 34 con una jugada que inició desde su propio campo. Pedro Vite habilitó a Ruvalcaba, quien remató de primera para vencer al arquero Drake Callender. Sin embargo, Inter Miami respondió justo antes del descanso. Un centro de Suárez fue bien controlado por De Paul, quien fusiló a Miguel Paul para empatar el encuentro.

En la segunda mitad, la presión de las Garzas aumentó. Un penal por mano de Caicedo permitió que Suárez cobrara al estilo Panenka y pusiera el 2-1. En la recta final, una jugada combinada entre Suárez y De Paul terminó con definición de Allende, quien eludió al arquero para anotar el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Inter Miami accede a los cuartos de final del torneo. Pumas, por su parte, queda eliminado.

En otro de los duelos, Atlas fue ampliamente superado por Atlanta United, cayendo 4-1 en el Mercedes-Benz Stadium. El conjunto tapatío finalizó su participación en la fase de grupos con cero puntos, nueve goles en contra y solo tres a favor.