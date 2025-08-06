Inter Miami avanza en la Leagues Cup; Pumas, Atlas, América y otros clubes mexicanos quedan eliminados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Pese a distintos esfuerzos individuales, ninguno logró avanzar a los cuartos de final del torneo binacional ante clubes de la MLS
Inter Miami selló su boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 al vencer 3-1 a Pumas UNAM, en un duelo marcado por el estreno goleador de Rodrigo De Paul y la participación decisiva de Luis Suárez, quien se encargó de dirigir el ataque del equipo de la MLS ante la ausencia de Lionel Messi, quien no fue convocado por lesión.
Pumas se adelantó en el marcador al minuto 34 con una jugada que inició desde su propio campo. Pedro Vite habilitó a Ruvalcaba, quien remató de primera para vencer al arquero Drake Callender. Sin embargo, Inter Miami respondió justo antes del descanso. Un centro de Suárez fue bien controlado por De Paul, quien fusiló a Miguel Paul para empatar el encuentro.
En la segunda mitad, la presión de las Garzas aumentó. Un penal por mano de Caicedo permitió que Suárez cobrara al estilo Panenka y pusiera el 2-1. En la recta final, una jugada combinada entre Suárez y De Paul terminó con definición de Allende, quien eludió al arquero para anotar el 3-1 definitivo.
TE PUEDE INTERESAR: Saraperos no encuentra respuesta ofensiva y cae 6-0 ante Algodoneros en Torreón
Con este resultado, Inter Miami accede a los cuartos de final del torneo. Pumas, por su parte, queda eliminado.
En otro de los duelos, Atlas fue ampliamente superado por Atlanta United, cayendo 4-1 en el Mercedes-Benz Stadium. El conjunto tapatío finalizó su participación en la fase de grupos con cero puntos, nueve goles en contra y solo tres a favor.
Jamal Thiaré abrió el marcador de penal al minuto 8. Posteriormente, Alexey Miranchuk y Saba Lobjanidze aumentaron la diferencia antes del descanso. En el complemento, Cayman Togashi marcó el cuarto para Atlanta. Diego González descontó con un disparo lejano, pero el resultado fue contundente.
Además de la derrota, Atlas sufrió dos lesiones: Jorge Rodríguez salió con molestias musculares y Adrián Mora abandonó el campo tras un golpe en el rostro. El club deberá enfocarse ahora en su próximo compromiso ante Pachuca en la Liga MX.
Atlético de San Luis venció 2-0 a Minnesota United con goles de Joao Pedro (45+1’) y Sebastián Pérez Bouquet (89’). Sin embargo, el resultado fue insuficiente debido a la diferencia de goles negativa con la que llegó al partido. El equipo potosino quedó eliminado con –2 en su diferencial del Grupo B.
Minnesota, que también buscaba la clasificación, quedó fuera tras la derrota, terminando en la novena posición del Grupo A.
Querétaro finalizó su participación con una derrota por 1-0 ante Real Salt Lake. Ojeda marcó el único gol del encuentro al minuto 31, con un disparo desde los linderos del área que se incrustó en el ángulo.
El equipo queretano llegó al duelo ya eliminado. Pese a algunos intentos ofensivos en el segundo tiempo, no logró revertir la situación. El próximo compromiso de Gallos Blancos será ante América en el Estadio Azteca.
América cerró su participación en la Leagues Cup con una victoria en penales (5-3) ante Portland Timbers, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El equipo dirigido por André Jardine necesitaba una combinación de resultados que no se dio, por lo que también quedó fuera del torneo.
Ariel Lassiter adelantó a Portland al minuto 7. El empate llegó al 52’ con un cabezazo de Ramón Juárez. Portland jugó con un hombre menos desde el minuto 50 por la expulsión de Fory.
El encuentro se alargó con siete minutos de compensación, pero no hubo más goles. En los penales, Cameron Miller falló para Portland, lo que permitió a América ganar la serie.
Club Tijuana quedó eliminado de la Leagues Cup 2025 tras caer 2-1 ante los Seattle Sounders, en el último partido de la Fase Uno para ambos equipos. Los goles del conjunto estadounidense llegaron por la vía aérea: Osaze De Rosario empató el partido con un remate de cabeza al minuto 56, y Danny Musovski selló la victoria con otro cabezazo al 87’, tras una jugada colectiva por la banda derecha.
Con este resultado, Seattle aseguró su lugar en los cuartos de final como el único equipo de la MLS con tres victorias en tres partidos, tras golear 7-0 a Cruz Azul y vencer 2-1 a Santos Laguna en sus encuentros anteriores. Por su parte, Tijuana cierra su participación sin poder avanzar, sumándose a la lista de equipos mexicanos eliminados en esta edición del torneo binacional.