Saraperos no encuentra respuesta ofensiva y cae 6-0 ante Algodoneros en Torreón

Saraperos de Saltillo fue superado por los Algodoneros de Unión Laguna con marcador de 6-0 en el segundo juego de la serie, celebrado este martes en el Estadio de la Revolución. La novena dirigida por Sergio Omar Gastélum acumuló otra derrota sin lograr anotar carrera, en un juego que se definió temprano con un ataque efectivo de los locales.

El abridor Zach Mort trabajó cinco entradas en las que permitió cuatro carreras limpias, producto de seis imparables y dos bases por bolas. Fue en el tercer episodio cuando la ofensiva de Unión Laguna tomó el control, anotando cuatro veces gracias a imparables consecutivos de Jonathan Villar y Edgar Robles, seguidos de un doble productor de Allen Córdoba.

Saraperos no logró responder al ataque. A lo largo del encuentro fueron limitados a cinco imparables, todos inofensivos, y nunca pusieron en verdadero peligro el pitcheo de los locales. El abridor algodonero Travis Lakins se llevó la victoria tras lanzar cinco episodios en blanco, con cuatro ponches y una base por bolas.

La pizarra se movió nuevamente en el sexto capítulo, cuando los relevistas de Saltillo permitieron dos carreras más que sellaron el marcador definitivo. Córdoba volvió a ser clave con un batazo de sacrificio que impulsó la quinta anotación de Laguna.