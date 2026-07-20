Italia busca técnico: Paolo Maldini se reunió con Pep Guardiola para dirigir a la Azzurri

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    Italia busca técnico: Paolo Maldini se reunió con Pep Guardiola para dirigir a la Azzurri
    Pep Guardiola fue contactado por la Federación Italiana como parte de la búsqueda de un nuevo seleccionador nacional. FOTO: ESPECIAL

Aunque el estratega español fue considerado para encabezar el nuevo proyecto deportivo, su intención de tomar un descanso tras su paso por el Manchester City complica la operación

La Federación Italiana de Futbol (FIGC) continúa analizando perfiles para encabezar a la selección nacional y uno de los nombres que apareció en la mesa fue el de Pep Guardiola. Sin embargo, la posibilidad de que el entrenador español tome las riendas de la “Azzurri” luce complicada tras las recientes conversaciones sostenidas entre ambas partes.

De acuerdo con reportes de medios italianos, Paolo Maldini, director técnico de la FIGC, y Leonardo, asesor de la federación, viajaron a Barcelona para reunirse con Guardiola y conocer de primera mano si existía la posibilidad de que aceptara el proyecto de reconstrucción que impulsa el organismo rector del futbol italiano.

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El encuentro formó parte de las gestiones que realiza la nueva dirigencia federativa para encontrar al sucesor en el banquillo nacional. Guardiola figuraba como una alternativa atractiva debido a la trayectoria que construyó en clubes como Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, donde consiguió títulos y desarrolló un estilo de juego que marcó una época.

No obstante, la opción perdió fuerza después de que el estratega catalán manifestara su intención de alejarse temporalmente de los banquillos. Diversos medios en Italia señalaron que Guardiola planea dedicar más tiempo a su familia tras concluir su etapa al frente del Manchester City, lo que reduce las posibilidades de verlo dirigir a una selección en el corto plazo.

Ante este panorama, la búsqueda sigue abierta. Entre los candidatos que actualmente aparecen con mayor fuerza destacan Andrea Pirlo y Roberto Mancini, ambos con experiencia en el futbol italiano y con antecedentes vinculados a la selección nacional. Aun así, la federación no ha cerrado la puerta a otros perfiles.

El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, quien asumió el cargo hace apenas un mes, confirmó que Maldini y Leonardo son los encargados de encabezar el proceso para elegir al próximo seleccionador. La misión forma parte de un plan más amplio orientado a reorganizar el proyecto deportivo de Italia y fortalecer el desarrollo de todas sus categorías.

Maldini, una de las figuras más representativas en la historia del futbol italiano, aceptó recientemente integrarse a la nueva estructura federativa. A sus 58 años, desempeñará funciones de coordinación del área técnica y además presidirá el Club Italia, organismo responsable de supervisar y coordinar las actividades de las selecciones nacionales, desde las categorías juveniles hasta el representativo mayor.

Mientras continúan las evaluaciones, la federación busca definir al entrenador que liderará una nueva etapa para la selección italiana. Aunque el nombre de Guardiola generó expectativa, la realidad apunta a que la FIGC deberá enfocar sus esfuerzos en otras alternativas para encabezar el proyecto rumbo a los próximos compromisos internacionales.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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