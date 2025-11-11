James Rodríguez se va del León tras la eliminación en el Apertura 2025; así le fue en la Liga MX

El ciclo de James Rodríguez con el Club León ha llegado a su fin. Luego de la eliminación del equipo en el Torneo Apertura 2025, el presidente del club, Jesús Martínez Murguía, confirmó que el mediocampista colombiano no continuará con la institución, cerrando así una etapa que generó mucha expectativa, pero que no terminó de consolidarse en lo deportivo. “Terminó su contrato. Le agradecemos muchísimo que haya estado. Es un jugador histórico”, declaró Jesús Martínez en la ceremonia del Salón de la Fama 2025, donde fue cuestionado sobre la continuidad del futbolista. TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal tras el Mundial 2026

La decisión se venía adelantando desde días previos, cuando el técnico Ignacio Ambríz había mencionado que, al finalizar el torneo, James saldría de la plantilla. La eliminación del León, que quedó fuera de la Liguilla, aceleró la confirmación del movimiento y abrió paso a la reestructuración del equipo. “Terminó su contrato... Le agradecemos muchísimo que haya estado”, insistió Martínez, al tiempo que lamentó el torneo realizado por el club, ofreciendo disculpas a la afición por los resultados obtenidos. LOS NÚMEROS DE JAMES EN LEÓN Durante su paso por el futbol mexicano, James Rodríguez disputó 34 partidos oficiales entre Liga MX y competiciones adicionales. En ese lapso, registró 9 goles y 5 asistencias, cifras que reflejan momentos de impacto, pero sin la regularidad esperada para liderar al equipo a instancias superiores.