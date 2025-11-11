James Rodríguez se va del León tras la eliminación en el Apertura 2025; así le fue en la Liga MX
Jesús Martínez confirmó la salida del mediocampista colombiano, quien cerró su ciclo con números discretos en la Liga MX
El ciclo de James Rodríguez con el Club León ha llegado a su fin.
Luego de la eliminación del equipo en el Torneo Apertura 2025, el presidente del club, Jesús Martínez Murguía, confirmó que el mediocampista colombiano no continuará con la institución, cerrando así una etapa que generó mucha expectativa, pero que no terminó de consolidarse en lo deportivo.
“Terminó su contrato. Le agradecemos muchísimo que haya estado. Es un jugador histórico”, declaró Jesús Martínez en la ceremonia del Salón de la Fama 2025, donde fue cuestionado sobre la continuidad del futbolista.
La decisión se venía adelantando desde días previos, cuando el técnico Ignacio Ambríz había mencionado que, al finalizar el torneo, James saldría de la plantilla.
La eliminación del León, que quedó fuera de la Liguilla, aceleró la confirmación del movimiento y abrió paso a la reestructuración del equipo.
“Terminó su contrato... Le agradecemos muchísimo que haya estado”, insistió Martínez, al tiempo que lamentó el torneo realizado por el club, ofreciendo disculpas a la afición por los resultados obtenidos.
LOS NÚMEROS DE JAMES EN LEÓN
Durante su paso por el futbol mexicano, James Rodríguez disputó 34 partidos oficiales entre Liga MX y competiciones adicionales.
En ese lapso, registró 9 goles y 5 asistencias, cifras que reflejan momentos de impacto, pero sin la regularidad esperada para liderar al equipo a instancias superiores.
Su llegada había generado un fuerte impacto mediático y altas expectativas en la afición esmeralda, considerando su trayectoria en Europa, en clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, además de su histórico Mundial de Brasil 2014.
QUÉ VIENE PARA AMBAS PARTES
Con el fin de su contrato y sin renovación en puerta, James queda en libertad para escuchar ofertas tanto en México como en el extranjero. Su futuro inmediato no ha sido definido, aunque distintos reportes indican interés desde ligas de Estados Unidos y Sudamérica.
Mientras tanto, el León se prepara para una reestructuración profunda rumbo al Clausura 2026, con la intención de recuperar protagonismo y corregir el rumbo tras un semestre por debajo de las expectativas.