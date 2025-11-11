Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal tras el Mundial 2026

El portugués Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 marcará el final de su trayectoria con la selección de Portugal. El actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita llegará a esa cita con 41 años y considera que será el momento adecuado para poner punto final a su etapa internacional, luego de más de dos décadas representando a su país.

“Definitivamente sí”, respondió el capitán luso al ser cuestionado sobre si la próxima Copa del Mundo será la última. “Tendré 41 años y creo que será el momento”, declaró durante un foro sobre turismo realizado en Arabia Saudita.

Ronaldo debutó con Portugal en 2003 y, desde entonces, ha sido parte fundamental del crecimiento del futbol portugués. Con más de 200 partidos y más de 120 goles con la selección, el delantero se mantiene como el máximo anotador histórico del conjunto nacional. Durante el mismo evento, también reconoció que su retiro del futbol profesional se acerca: “Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más”, comentó entre risas.