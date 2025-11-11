Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal tras el Mundial 2026

A sus 41 años, el jugador del Al-Nassr buscará participar en su sexto Mundial, el único trofeo que falta en su carrera, antes de retirarse definitivamente del futbol internacional

El portugués Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 marcará el final de su trayectoria con la selección de Portugal. El actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita llegará a esa cita con 41 años y considera que será el momento adecuado para poner punto final a su etapa internacional, luego de más de dos décadas representando a su país.

“Definitivamente sí”, respondió el capitán luso al ser cuestionado sobre si la próxima Copa del Mundo será la última. “Tendré 41 años y creo que será el momento”, declaró durante un foro sobre turismo realizado en Arabia Saudita.

Ronaldo debutó con Portugal en 2003 y, desde entonces, ha sido parte fundamental del crecimiento del futbol portugués. Con más de 200 partidos y más de 120 goles con la selección, el delantero se mantiene como el máximo anotador histórico del conjunto nacional. Durante el mismo evento, también reconoció que su retiro del futbol profesional se acerca: “Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más”, comentó entre risas.

Aunque ha ganado la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019, Ronaldo nunca ha conquistado la Copa del Mundo, el único título ausente en su carrera. Su mejor actuación fue en Alemania 2006, cuando Portugal llegó hasta las semifinales y cayó ante Francia.

La selección dirigida por Roberto Martínez aún busca asegurar su clasificación al Mundial de 2026. El boleto podría concretarse esta semana si vencen a Irlanda en su último partido de las eliminatorias europeas. Ronaldo sigue siendo una pieza esencial en el equipo, aportando goles y liderazgo en una plantilla renovada que combina juventud con experiencia.

Desde su llegada al Al-Nassr en 2023, Ronaldo se ha convertido en la figura principal de la Saudi Pro League, liga que forma parte del proyecto “Visión 2030”, impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salmán. Este plan busca diversificar la economía saudita y proyectar al país como un centro deportivo internacional.

Instagram

La estrategia ha recibido críticas de organizaciones que acusan a Arabia Saudita de utilizar el deporte para mejorar su imagen global. A pesar de ello, Cristiano Ronaldo ha reiterado que se siente motivado y con energía para competir al máximo nivel. Su meta final es clara: disputar su sexto Mundial en 2026 y despedirse del futbol con la camiseta de Portugal.

