Roberto Hernández dirigirá al Xelajú y debutará en Concacaf ante Rayados de Monterrey

El entrenador mexicano Roberto Hernández vivirá una nueva etapa en el futbol centroamericano tras ser designado como nuevo director técnico del Xelajú MC, equipo histórico de la Liga Nacional de Guatemala que se alista para competir en la próxima Concacaf Champions Cup.

La llegada de Hernández se da luego de la salida de Amarini Villatoro y forma parte de un proyecto que apunta a recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional.

El estratega mexicano asumirá el cargo en enero y encabezará la preparación del conjunto quetzalteco de cara a un semestre exigente.

El primer gran reto para Roberto Hernández con Xelajú será la Concacaf Champions Cup, donde el club guatemalteco debutará frente a Rayados de Monterrey, uno de los equipos más poderosos de la región.

La serie se disputará a ida y vuelta, con el primer encuentro programado en Guatemala y la vuelta en el Estadio BBVA.

El enfrentamiento ante el conjunto regiomontano representa una prueba inmediata para el técnico mexicano, que buscará competir de tú a tú ante un rival con amplia experiencia internacional y plantel de alto nivel.