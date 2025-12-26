Roberto Hernández dirigirá al Xelajú y debutará en Concacaf ante Rayados de Monterrey

Fútbol
/ 26 diciembre 2025
    Roberto Hernández dirigirá al Xelajú y debutará en Concacaf ante Rayados de Monterrey
    Hernández ha dirigido desde el 2021 en Guatemala, teniendo un breve paso por Cimarrones, para después volver a los banquillos de aquél país. FOTO: EFE

El técnico mexicano fue elegido como nuevo entrenador del Xelajú MC de Guatemala y tendrá como primer gran reto la Concacaf Champions Cup

El entrenador mexicano Roberto Hernández vivirá una nueva etapa en el futbol centroamericano tras ser designado como nuevo director técnico del Xelajú MC, equipo histórico de la Liga Nacional de Guatemala que se alista para competir en la próxima Concacaf Champions Cup.

La llegada de Hernández se da luego de la salida de Amarini Villatoro y forma parte de un proyecto que apunta a recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional.

El estratega mexicano asumirá el cargo en enero y encabezará la preparación del conjunto quetzalteco de cara a un semestre exigente.

El primer gran reto para Roberto Hernández con Xelajú será la Concacaf Champions Cup, donde el club guatemalteco debutará frente a Rayados de Monterrey, uno de los equipos más poderosos de la región.

La serie se disputará a ida y vuelta, con el primer encuentro programado en Guatemala y la vuelta en el Estadio BBVA.

El enfrentamiento ante el conjunto regiomontano representa una prueba inmediata para el técnico mexicano, que buscará competir de tú a tú ante un rival con amplia experiencia internacional y plantel de alto nivel.

Roberto Hernández cuenta con amplio conocimiento del futbol guatemalteco, donde dejó huella al conquistar el primer título de liga en la historia del Deportivo Malacateco en el Apertura 2021.

Además, ha dirigido a otros clubes del país, lo que fue clave para que la directiva de Xelajú apostara por su perfil.

El objetivo del club es claro: ser protagonista en el torneo local y competir con dignidad en el plano internacional, aprovechando la experiencia del estratega mexicano en este tipo de procesos.

Con su llegada, Xelajú inicia una nueva etapa con la mira puesta en trascender en la Concacaf Champions Cup y consolidar un proyecto competitivo bajo el mando de Roberto Hernández.

