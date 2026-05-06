Arqueros de Coahuila en Shanghai: Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande definen sus cruces en arco recurvo

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    Arqueros de Coahuila en Shanghai: Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande definen sus cruces en arco recurvo
    Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande encabezan la presencia coahuilense en las eliminatorias de arco recurvo de la Copa Mundial de Shanghai 2026. FOTO: ESPECIAL

La Copa Mundial de Tiro con Arco en Shanghai definió las eliminatorias de arco recurvo, con protagonismo de Ana Paula Vázquez, de Ramos Arizpe; Ángela Ruiz y Matías Grande, de Saltillo, dentro del equipo mexicano

La ruta de México en el arco recurvo de la Copa Mundial de Tiro con Arco Shanghai 2026 quedó definida tras la prueba de clasificación, con una fuerte presencia coahuilense en las eliminatorias individuales, por equipos y mixtas.

El certamen, segunda etapa del serial mundialista, se disputa del 5 al 10 de mayo en Shanghai, China, donde México busca mantener el impulso obtenido en la primera parada de Puebla, en la que la delegación nacional ganó tres medallas de bronce.

La competencia reúne a 320 arqueros de 44 países y forma parte del camino rumbo a la Final de la Copa del Mundo, programada para septiembre en Saltillo, Coahuila.

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Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz lideran el recurvo femenil mexicano

En la rama femenil individual, Ana Paula Vázquez, originaria de Ramos Arizpe, avanzó directamente a la tercera ronda gracias a su posición en la clasificación.

La medallista olímpica esperará rival en una llave donde México busca sostener su presencia entre las mejores del mundo.

Ángela Ruiz, arquera saltillense y también medallista olímpica en París 2024, iniciará su camino en segunda ronda frente a Trieu, representante de Vietnam.

La coahuilense llega como una de las cartas jóvenes más sólidas del equipo nacional, dentro de un grupo mexicano que World Archery ha destacado por mantener un núcleo fuerte en recurvo femenil con Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y la propia Ángela Ruiz.

Alejandra Valencia también recibió bye y avanzó a tercera ronda, mientras que Rebeca Márquez enfrentará a Kumari, de India, en segunda ronda.

Matías Grande abre ante Sadikov en la rama varonil

En la rama varonil, el saltillense Matías Grande Kalionchiz comenzará su participación individual ante Sadikov, de Uzbekistán, en segunda ronda.

El arquero coahuilense llega a Shanghai como uno de los referentes del recurvo mexicano, luego de alcanzar las Semifinales en la primera etapa de Puebla y finalizar cuarto tras caer ante Brady Ellison y Mete Gazoz.

La llave varonil también dejó un cruce de alto impacto para Juan Pablo Téllez, quien enfrentará al estadounidense Brady Ellison.

Francisco Padilla se medirá ante Duy, de Vietnam, mientras que Tadeo Rodríguez quedó eliminado en primera ronda tras enfrentarse al propio Téllez en duelo entre mexicanos.

México también tendrá actividad por equipos y mixto

En la prueba por equipos varonil, México, integrado por Matías Grande, Francisco Padilla y Juan Pablo Téllez, recibió bye y avanzó directamente a segunda ronda.

En la rama femenil por equipos, el conjunto mexicano formado por Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz abrirá en primera ronda ante Kazajistán, en una prueba donde las tricolores llegan con el antecedente inmediato del bronce logrado en Puebla ante España.

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En equipo mixto, México competirá con Alejandra Valencia y Matías Grande, dupla que también recibió bye y partirá desde segunda ronda, con la expectativa de avanzar en una modalidad que suele ser clave para sumar puntos dentro del serial internacional.

La participación en Shanghai tiene un valor especial para Coahuila, no solo por la presencia de Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande en arco recurvo, sino también porque Saltillo será sede de la Final de la Copa del Mundo 2026, evento que reunirá a la élite internacional de la disciplina en septiembre.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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