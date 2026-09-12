Johan Vásquez marca y es expulsado: Genoa rescata empate ante Frosinone

Johan Vásquez pasó del festejo a la frustración en el empate 1-1 del Genoa ante Frosinone. El defensa mexicano anotó el gol de la igualada, pero fue expulsado por doble amarilla en la recta final del encuentro, disputado este sábado en el estadio Luigi Ferraris, por la Jornada 4 de la Serie A 2026-2027. Su intervención permitió al conjunto dirigido por Daniele De Rossi conseguir su primer punto del campeonato después de tres derrotas consecutivas. Sin embargo, la tarjeta roja obligó a los locales a cerrar con 10 jugadores y dejó un sabor amargo en una actuación que había cambiado el rumbo del partido.

El Frosinone tomó ventaja al minuto 14 mediante Giorgi Kvernadze. Antes, Tommaso Baldanzi había mandado el balón a la red para Genoa, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego de Mikel Ellertsson, quien participó en la asistencia. Los anfitriones tuvieron una oportunidad clara para empatar antes del descanso. Una mano de Giorgio Cittadini fue revisada por el VAR y derivó en un penal, aunque Lorenzo Colombo desperdició el cobro al enviar su disparo fuera de la portería al 45+1. La respuesta llegó al 50 y tuvo sello mexicano. Vásquez se desprendió de su marcador en un tiro de esquina ejecutado por Djibril Sow y conectó una volea de derecha hacia el primer poste. El remate puso el 1-1 y devolvió al Genoa la posibilidad de buscar su primera victoria de la campaña.

El central, titular en la defensa, recibió una amonestación al 66. Veinte minutos después sujetó a Seydou Fini y vio la segunda amarilla, con lo que abandonó el terreno de juego cuando su equipo todavía intentaba completar la remontada. El cierre exigió la intervención de Justin Bijlow. El guardameta evitó que Frosinone se llevara los tres puntos al detener sobre la línea un cabezazo de Bobcek en tiempo añadido. Su atajada sostuvo el empate y evitó una cuarta derrota consecutiva para el cuadro genovés. Con el resultado, Genoa llegó a un punto y Frosinone alcanzó siete. Para Johan, la jornada dejó su primer gol de esta Serie A y una expulsión que condiciona su continuidad inmediata, mientras su equipo sigue pendiente de estrenar la columna de triunfos en una campaña italiana.