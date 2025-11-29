Johan Vásquez y Genoa logran triunfo clave: primero con De Rossi y segundo en la Serie A

Fútbol
/ 29 noviembre 2025
    Johan Vásquez y Genoa logran triunfo clave: primero con De Rossi y segundo en la Serie A
    Johan Vásquez fue titular y pieza clave en la defensa del Genoa, que consiguió su primera victoria con Daniele de Rossi y la segunda en la temporada de la Serie A. FOTO: X

El defensor mexicano fue titular y pieza sólida en la zaga en la victoria 2-1 del Genoa ante Hellas Verona

El Genoa logró un triunfo vital en su lucha por mantenerse en la Serie A 2025-26, luego de imponerse 2-1 al Hellas Verona en el Estadio Luigi Ferraris, un resultado que representa la primera victoria del club con Daniele de Rossi como entrenador y apenas la segunda en toda la Temporada.

En el duelo, Johan Vásquez fue nuevamente titular y destacó por su firmeza defensiva y liderazgo dentro del campo.

La victoria llegó gracias a las anotaciones de Lorenzo Colombo y Morten Thorsby en un partido tenso y decisivo en el que el equipo supo gestionar la ventaja para sumar tres puntos de oro.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Mayhem en el Azteca! Lady Gaga inauguraría la Copa del Mundo 2026 en México

Esta victoria rompe una larga sequía para el Genoa, que había sufrido múltiples jornadas sin ganar, manteniéndose al borde de la zona de descenso.

UN RESPIRO PARA DE ROSSI, NUEVO DT DE VÁSQUEZ

Desde la llegada de Daniele de Rossi al banquillo, tras la salida de Patrick Vieira, el equipo ha mostrado una versión más ordenada, agresiva y concentrada en su esquema táctico.

El cambio de mando comienza a rendir frutos, especialmente en la zona defensiva, donde Johan Vásquez se mantiene como pieza indiscutible.

El mexicano, quien acumula regularidad y confianza, fue clave para contener los intentos ofensivos del Verona durante los últimos minutos, protegiendo la ventaja y dando seguridad desde la salida.

Su actuación refuerza su papel como referente dentro de un equipo que lucha semana a semana por no perder terreno.

Con esta victoria, Genoa toma aire en la tabla, ubicándose en el lugar 15 con 11 unidades, y enfrenta con mayor esperanza los duelos próximos, donde busca seguir escalando posiciones y alejarse del riesgo de descenso.

Temas


Futbol
Serie A
resultados

Localizaciones


Genoa

Personajes


Johan Vásquez

Organizaciones


Genoa CFC

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
El Secretario de Economía resaltó la atracción de inversiones que ha tenido Coahuila durante este año, pese a las condiciones poco favorables en el mercado internacional.

Ante guerra comercial, anticipa Coahuila mayor certeza tras la revisión al T-MEC
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
El Gobernador resaltó que la salud es otra de las prioridades en su administración, por lo cual se ha destinado más presupuesto.

Fortalece Coahuila al sector salud con 30% más presupuesto
Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
El proceso fija un piso común de conocimientos técnicos y eleva los estándares de calidad en la industria.

Nace la certificación oficial para tortilleros; ya podrán acreditarse ante la SEP
Un incendio y explosión aparentemente causado por pirotecnia mantiene una moviización la noche de este viernes en los límites de Apodaca y Pesquería, Nuevo León.

Incendio y explosión por pirotecnia en casa de Nuevo León deja una persona sin vida
Tras darse a conocer por usuarios de redes la existencia del grupo de Facebook “La Princesa de Papá” con contenido infantil inapropiado, en Nuevo León informaron que ya abrieron una investigación al respecto.

Autoridades de Nuevo León investigan grupo de Facebook por contenido infantil inapropiado