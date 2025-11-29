Johan Vásquez y Genoa logran triunfo clave: primero con De Rossi y segundo en la Serie A

El Genoa logró un triunfo vital en su lucha por mantenerse en la Serie A 2025-26, luego de imponerse 2-1 al Hellas Verona en el Estadio Luigi Ferraris, un resultado que representa la primera victoria del club con Daniele de Rossi como entrenador y apenas la segunda en toda la Temporada.

En el duelo, Johan Vásquez fue nuevamente titular y destacó por su firmeza defensiva y liderazgo dentro del campo.

La victoria llegó gracias a las anotaciones de Lorenzo Colombo y Morten Thorsby en un partido tenso y decisivo en el que el equipo supo gestionar la ventaja para sumar tres puntos de oro.

Esta victoria rompe una larga sequía para el Genoa, que había sufrido múltiples jornadas sin ganar, manteniéndose al borde de la zona de descenso.

UN RESPIRO PARA DE ROSSI, NUEVO DT DE VÁSQUEZ

Desde la llegada de Daniele de Rossi al banquillo, tras la salida de Patrick Vieira, el equipo ha mostrado una versión más ordenada, agresiva y concentrada en su esquema táctico.

El cambio de mando comienza a rendir frutos, especialmente en la zona defensiva, donde Johan Vásquez se mantiene como pieza indiscutible.