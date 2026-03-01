Jorge Sánchez suma minutos en Grecia y participa en el triunfo del PAOK 2-0 ante Asteras
El lateral mexicano Jorge Sánchez participó este domingo en los minutos finales del triunfo del PAOK por 2-0 sobre Asteras Tripolis en la jornada de la Super League de Grecia.
El partido, disputado en el Toumba Stadium, tuvo un desarrollo favorable para el equipo de Sánchez, que se adelantó temprano con goles y controló el trámite para quedarse con los tres puntos.
Sánchez ingresó al terreno de juego alrededor del minuto 87, en sustitución de Jonjoe Kenny, para reforzar la banda y ayudar a mantener la ventaja en el tramo final del encuentro.
Con este resultado, PAOK sigue sumando puntos en la lucha por los primeros lugares de la clasificación de la Super League.
El mexicano continúa sumando participación tras haber debutado recientemente en la liga griega y poco a poco ir ganando minutos con su nuevo club.
Sánchez, de 28 años y con pasado en clubes como Cruz Azul y América, busca consolidarse en la escuadra helénica y aportar tanto en defensa como en el circuito ofensivo cuando se le requiera.