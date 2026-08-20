Jornada 5 Liga MX: Tigres estrena técnico y América arriesga la cima; horarios y dónde ver los juegos

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    Jornada 5 Liga MX: Tigres estrena técnico y América arriesga la cima; horarios y dónde ver los juegos
    Los cuatro encuentros del viernes pondrán a prueba a candidatos, revelaciones y equipos obligados a reaccionar en el Apertura 2026. FOTO: MEXSPORT

Cuatro partidos abrirán el viernes la quinta fecha, con León y Monterrey frente a frente y duelos decisivos en Querétaro y Ciudad Juárez

La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX iniciará el viernes 21 de agosto con cuatro partidos clave. América expondrá el liderato en la frontera, Rayados intentará mantenerse al acecho y Tigres iniciará otra etapa en el banquillo, mientras Atlante y Querétaro buscarán confirmar su buen inicio.

El choque con mayor presión será Tigres contra Atlante, a las 7 de la noche en el Estadio Universitario, transmitido por Azteca 7. Los felinos llegan en el lugar 16 con apenas un punto de 12 posibles y ninguna victoria.

La caída 2-1 ante Atlas aceleró los cambios: Víctor Manuel Vucetich asumió como técnico interino y vicepresidente deportivo, por lo que su regreso comenzará con la obligación de apagar el incendio.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/victor-manuel-vucetich-vuelve-a-tigres-es-nuevo-dt-interino-y-vicepresidente-deportivo-AP22960437

Enfrente estará un Atlante competitivo, que suma cinco unidades, ya venció a Cruz Azul y viene de frenar 0-0 a Toluca. Los Potros vuelven al Volcán para un duelo de Liga MX después de más de 12 años.

A la misma hora, León recibirá a Monterrey en el Estadio León, mismo que podrá verse por FOX One. La Fiera recuperó terreno al vencer 2-1 a Necaxa y llegó a seis puntos, pero ahora medirá su reacción ante una de las ofensivas más encendidas.

Rayados es tercero con nueve unidades y llega impulsado por el 6-1 sobre Juárez, la mayor goleada del Apertura hasta la cuarta fecha. Además, el cuadro regio ganó cuatro de sus cinco cruces más recientes ante los esmeraldas.

La cartelera seguirá a las 9 de la noche con Juárez contra América en el Estadio Olímpico Benito Juárez, juego por Azteca 7. Es el duelo de los extremos: Bravos es último, no tiene puntos y registra dos goles a favor y 13 en contra.

Las Águilas lideran con 10 unidades, permanecen invictas y sólo han permitido una anotación. El equipo de Guillermo Almada llega tras golear 3-0 al Atlético de San Luis, pero no puede confiarse: Juárez ganó 2-1 en su visita más reciente al América, disputada en marzo.

Querétaro y Toluca cerrarán la fecha a las 9:10 de la noche en La Corregidora, duelo que se verá también por FOX One. Gallos ocupa el octavo puesto con siete puntos y ha convertido su orden defensivo en un problema para sus rivales; su empate sin goles ante Pumas reforzó esa imagen.

Los Diablos, quintos también con siete unidades, vienen de igualar 0-0 frente al Atlante. Aunque Paulinho continúa entre algodones, la profundidad del plantel mexiquense exigirá al conjunto local.

Con sólo ocho boletos a la Liguilla, cada punto aumenta su valor. La Jornada 5 pondrá bajo la lupa la reacción de Tigres, el poder de Rayados, la resistencia de Querétaro y la autoridad del América: cuatro historias en una noche que promete mover la clasificación.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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