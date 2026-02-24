‘Nunca hubo enemistad con México’: En entrevista con Nahuel Guzmán, Messi aclara polémica con la camiseta del Tri

El portero de Tigres UANL, Nahuel Guzmán, llevó a una de las figuras más reconocidas del futbol internacional a un formato poco habitual: una charla extensa fuera de la cancha. El invitado fue Lionel Messi, quien participó en el podcast Miro de Atrás, donde habló sobre distintos momentos de su carrera, su vida personal y su relación con el futbol mexicano.

Durante la conversación, el capitán de la selección argentina repasó el proceso que implicó dejar su país a temprana edad para integrarse a las fuerzas básicas de FC Barcelona, así como los retos que enfrentó en su adaptación tanto deportiva como personal. También abordó la evolución de su juego con el paso de los años y los cambios que ha tenido que asumir dentro del campo conforme avanzó su trayectoria profesional.

Uno de los temas que surgió fue el impacto que tienen los torneos internacionales en la carrera de un futbolista. Messi compartió algunas experiencias vividas en Copas del Mundo, entre ellas su participación en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, donde Argentina obtuvo el campeonato. A partir de ese torneo, explicó, surgió una narrativa sobre una supuesta rivalidad personal con México que, desde su perspectiva, no corresponde a la realidad.