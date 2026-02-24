‘Nunca hubo enemistad con México’: En entrevista con Nahuel Guzmán, Messi aclara polémica con la camiseta del Tri

Fútbol
/ 24 febrero 2026
    ‘Nunca hubo enemistad con México’: En entrevista con Nahuel Guzmán, Messi aclara polémica con la camiseta del Tri
    Durante la charla, ambos futbolistas abordaron su experiencia en torneos internacionales. FOTO: YT/MIRO DE ATRÁS

El portero de Tigres entrevistó a Lionel Messi en su podcast, donde el capitán argentino habló sobre su carrera, el Mundial de Qatar 2022 y la polémica surgida tras el duelo ante México, además de su seguimiento actual a la Liga MX

El portero de Tigres UANL, Nahuel Guzmán, llevó a una de las figuras más reconocidas del futbol internacional a un formato poco habitual: una charla extensa fuera de la cancha. El invitado fue Lionel Messi, quien participó en el podcast Miro de Atrás, donde habló sobre distintos momentos de su carrera, su vida personal y su relación con el futbol mexicano.

Durante la conversación, el capitán de la selección argentina repasó el proceso que implicó dejar su país a temprana edad para integrarse a las fuerzas básicas de FC Barcelona, así como los retos que enfrentó en su adaptación tanto deportiva como personal. También abordó la evolución de su juego con el paso de los años y los cambios que ha tenido que asumir dentro del campo conforme avanzó su trayectoria profesional.

Uno de los temas que surgió fue el impacto que tienen los torneos internacionales en la carrera de un futbolista. Messi compartió algunas experiencias vividas en Copas del Mundo, entre ellas su participación en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, donde Argentina obtuvo el campeonato. A partir de ese torneo, explicó, surgió una narrativa sobre una supuesta rivalidad personal con México que, desde su perspectiva, no corresponde a la realidad.

El delantero señaló que los enfrentamientos entre ambas selecciones han sido frecuentes en este tipo de competencias, lo que contribuye a generar tensiones propias del contexto deportivo. Sin embargo, descartó que exista algún conflicto con la afición mexicana o con jugadores del representativo nacional.

En ese sentido, también hizo referencia al episodio ocurrido tras el partido entre Argentina y México en la fase de grupos del Mundial de 2022, cuando se viralizó una imagen en el vestidor donde aparecía una camiseta del equipo mexicano en el suelo. El hecho fue interpretado por algunos sectores como una falta de respeto, versión que el futbolista negó durante la entrevista, al señalar que se trató de una situación habitual tras el intercambio de camisetas al finalizar un encuentro.

Messi añadió que su vínculo con el futbol mexicano no se limita a los partidos internacionales. Comentó que sigue con regularidad la Liga MX, especialmente desde su llegada a Inter Miami CF, debido a la cercanía geográfica y a la participación conjunta en torneos regionales como la Leagues Cup y la Copa de Campeones de la Concacaf.

La entrevista generó reacciones en redes sociales, donde aficionados destacaron el tono de la conversación y el intercambio entre ambos futbolistas argentinos. El episodio completo del podcast ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

