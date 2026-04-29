Julián Quiñones brilla en Arabia: Doblete con Al-Qadsiah ilusiona a México rumbo al Mundial 2026

Julián Quiñones volvió a levantar la mano en Arabia Saudita y lo hizo en el momento más oportuno. El delantero mexicano firmó un doblete en la goleada de Al-Qadsiah 4-0 sobre Al Riyadh, resultado que no solo fortaleció al equipo en la recta final de la Saudi Pro League, sino que también colocó al atacante como líder de goleo del campeonato. El partido, disputado este miércoles, terminó con triunfo contundente para Al-Qadsiah como visitante. El marcador final fue Al Riyadh 0-4 Al-Qadsiah, dentro de la actividad de la liga saudí. Quiñones aparece en el cierre y llega a 28 goles El mexicano apareció en los minutos finales para redondear la goleada. Primero marcó al 86’, al cerrar una jugada por la banda izquierda, y después volvió a hacerse presente en el tiempo agregado, nuevamente atacando el área para empujar un servicio desde el costado derecho.

Con esos dos tantos, Quiñones llegó a 28 goles en la temporada 2025-26 de la Saudi Pro League. El atacante de Al-Qadsiah lleva también dos asistencias en la campaña, números que lo ponen en la cima de la lucha por la Bota de Oro en Arabia Saudita.

El doblete también le permitió superar a Ivan Toney, delantero del Al Ahli, quien había llegado a 27 goles semanas atrás, y mantenerse por encima de Cristiano Ronaldo, figura del Al Nassr, en una tabla de goleo que se ha convertido en una de las más atractivas del futbol internacional. Al-Qadsiah se ilusiona con puestos internacionales La actuación de Quiñones llega en un tramo clave para Al-Qadsiah, club que pelea por meterse en zona de competiciones asiáticas. Además del doblete del mexicano, Abdulla Al Salem también marcó dos goles para encaminar la victoria, con anotaciones al inicio y en la segunda parte del encuentro. El resultado mantiene al equipo en la pelea alta de la clasificación y confirma el peso ofensivo que ha tenido Quiñones desde su llegada al futbol saudí. En una liga donde compiten figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ivan Toney, João Félix y Roger Martínez, el mexicano ha logrado sostener una producción goleadora de élite.

Señal directa para Javier Aguirre y la Selección Mexicana El momento de Julián Quiñones también impacta directamente en la conversación de la Selección Mexicana. A poco más de un mes para que se defina la lista final rumbo al Mundial 2026, el delantero naturalizado mexicano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sigue acumulando argumentos para ganarse un lugar en el equipo de Javier Aguirre. Su doblete no solo representa dos goles más en la Saudi Pro League; también refuerza su perfil como un atacante con potencia, movilidad, olfato dentro del área y capacidad para resolver partidos. En una competencia interna donde México busca variantes ofensivas, el presente de Quiñones lo coloca como uno de los nombres más difíciles de ignorar.

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