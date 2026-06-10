La FIFA y el Mundial que nos cobró por soñar

El Mundial 2026 es, según la FIFA, el más grande de la historia. Más equipos, más partidos, más ciudades, más todo. Lo que Gianni Infantino y su organización no proclaman con el mismo entusiasmo es que también es, por mucho, el más caro, el más opaco y el más descaradamente diseñado para extraer dinero de los aficionados que durante un siglo construyeron este deporte con su pasión.

Hay algo profundamente contradictorio en que el deporte más popular del planeta —el único que genuinamente une a ricos y pobres, a naciones grandes y pequeñas, a culturas que no comparten casi nada más— se haya convertido en mercancía de lujo para unos pocos.

Un boleto de fase de grupos cuesta en promedio 200 dólares. Cuatro veces lo que costaba en Qatar 2022. Si eres brasileño o portugués y quieres ver los tres partidos de grupo de tu selección, prepara al menos cuatro mil dólares. Y si sueñas con estar en la final del MetLife Stadium, el precio mínimo supera los cuatro mil dólares.

Para ponerlo en términos que ningún comunicado oficial se atreve a mencionar: el salario promedio mensual en México ronda los 600 dólares. Ver los tres partidos de grupo de la selección mexicana en su propio Mundial costaría a una familia más de lo que gana en medio año. Asistir a la final equivale a más de seis meses de trabajo.

No es un boleto caro. Es una declaración de quién es bienvenido y quién no.

La trampa de la demanda ficticia

La justificación oficial suena razonable a primera oída: Estados Unidos es la economía más grande del mundo, sus aficionados pagan cifras astronómicas por el Super Bowl y el US Open, y el Mundial es más grande que todo eso. Precios altos, demanda alta. Así funciona el mercado.

Pero hay un problema con ese argumento: no es verdad. Es una historia de marketing construida sobre escasez artificial.

Lo que realmente ocurrió es que la FIFA decidió, por primera vez, controlar todo el proceso de venta de boletos directamente —sin ceder ese trabajo a organizadores locales. Con ese control centralizado hizo varias cosas reveladoras: no anunció cuántos boletos estaban disponibles, lanzó una plataforma de reventa propia cobrando 15% de comisión tanto al comprador como al vendedor —30% en total—, y reservó los mejores asientos no para los aficionados, sino para paquetes de hospitalidad premium de mayor margen.

El resultado: miles de personas esperaron horas en filas digitales que colapsaban, recibieron asientos peores de los que pagaron, y vieron cómo sus boletos comprados a precio oficial aparecían minutos después en plataformas de reventa. Con 180,000 boletos todavía disponibles en la plataforma secundaria de la propia FIFA a semanas del inicio del torneo, la “demanda histórica” quedó expuesta como lo que siempre fue: un argumento para cobrar más, no un reflejo de la realidad.

El negocio de vender el derecho a comprar

Quizás el detalle más cínico del modelo FIFA 2026 es este: la organización vendió tokens digitales llamados Right To Buy —el derecho a comprar un boleto a precio normal en una fecha posterior. Cuestan varios cientos de dólares. No son un boleto. Son la promesa de poder intentar comprar un boleto.

La FIFA cobró por la esperanza antes de vender el producto.

Esto no es innovación. Es el esquema más viejo del mundo —cobrar dos veces por lo mismo— ejecutado con la impunidad que otorga ser el organismo rector del deporte más amado del planeta. Y lo hicieron porque podían. Porque nadie los detiene. Porque la FIFA responde ante sí misma.

México: sede de un torneo al que no puede ir

Para los aficionados mexicanos, el Mundial en casa debería ser un momento irrepetible. La selección jugando en Guadalajara, en Ciudad de México, ante su propia gente, en su propio país.

Pero los precios de la FIFA no fueron diseñados para el aficionado mexicano. Fueron diseñados para el mercado estadounidense, que albergará el 75% de los partidos y cuyo poder adquisitivo dictó toda la estrategia. México es sede en el papel. En la práctica, es escenografía.

Las ciudades mexicanas invirtieron cientos de millones de pesos en infraestructura, seguridad y servicios para garantizar el torneo. Ese costo lo pagamos todos los mexicanos, directa o indirectamente. Lo que recibimos a cambio es el privilegio de ver, desde afuera de los estadios, un espectáculo que nosotros mismos financiamos.

El costo que no aparece en ningún balance

La FIFA generará 13,000 millones de dólares este ciclo. Casi 30% vendrá de boletos y hospitalidad. Los números son impresionantes. Los directivos cobrarán sus bonos. Infantino dará otro discurso sobre la magia del fútbol.

Pero hay un costo que no aparece en ningún balance contable: el de traicionar a la gente que hizo grande a este deporte.

El Mundial no es el Super Bowl. No es Wimbledon. Es el único evento en el que un niño en Marruecos, en Tegucigalpa, en Beirut o en Chilpancingo puede ver a su país competir de igual a igual contra los más poderosos. Su fuerza no viene de los estadios ni de los contratos de televisión. Viene de la convicción colectiva, casi religiosa, de que el fútbol pertenece a todos. Que no tiene dueño.

La FIFA acaba de demostrar que sí tiene dueño. Y que ese dueño cobra.

Cuando conviertes el sueño colectivo en producto de lujo, no solo estás poniendo un precio a un boleto. Estás diciéndole a millones de personas que su lugar en esta fiesta es frente a la pantalla, nunca en las gradas. Estás rompiendo el único pacto que hacía especial a este deporte.

La FIFA iba a ganar miles de millones de todas formas. Lo habría hecho con precios justos, con plataformas que funcionaran, con transparencia. Eligió ganar un poco más —a costa de algo que no figura en ninguna hoja de cálculo pero que, una vez roto, no se repara con una campaña de relaciones públicas.

El mayor espectáculo del mundo decidió que ya no es para todos. Eso no es un accidente de mercado. Es una elección.