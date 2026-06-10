Sustos que nos da: Mbappé deja la concentración de Francia a horas del arranque del Mundial 2026, desatando la polémica

El delantero del Real Madrid fue titular en el último ensayo de Les Bleus, aunque tuvo una actuación discreta frente al arco rival. Pese a participar en la victoria, desperdició varias oportunidades de gol y terminó el encuentro sin hacerse presente en el marcador, un aspecto que no pasó desapercibido para la prensa europea.

Kylian Mbappé volvió a acaparar la atención mediática a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 , luego de ausentarse temporalmente de la concentración de la Selección de Francia tras el triunfo 3-1 sobre Irlanda del Norte en Lille.

Tras el compromiso, Mbappé viajó durante la noche a Madrid, según reportó el periodista francés Ilies Peeters. El comunicador también informó que Michael Olise abandonó momentáneamente la concentración para trasladarse a Múnich.

La salida del capitán francés generó especulaciones debido a la cercanía del arranque mundialista. Incluso surgieron rumores sobre una posible aparición junto a su pareja en la capital española, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial al respecto.

Más allá de los comentarios y versiones que circularon en redes y medios, no hay indicios de indisciplina, sanciones internas ni problemas con el seleccionador Didier Deschamps.

De hecho, el aspecto más relevante es que Mbappé se reincorporó al grupo a tiempo para emprender el viaje hacia Estados Unidos, donde Francia iniciará su participación en la Copa del Mundo.

El atacante fue visto abordando el avión junto a sus compañeros rumbo a territorio estadounidense, una imagen que contribuyó a disipar las dudas sobre su situación dentro del equipo. De acuerdo con los reportes disponibles, su ausencia fue únicamente temporal y estaba contemplada antes de la salida oficial de la delegación hacia Boston.

La polémica cobró fuerza por tratarse de una de las principales figuras del futbol mundial. Mbappé es el capitán de Francia, la máxima referencia ofensiva del equipo y uno de los jugadores más mediáticos del torneo, por lo que cualquier movimiento fuera de la rutina habitual genera repercusión internacional.