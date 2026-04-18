Lainez, Chino Huerta y Malagón: Las ‘ausencias’ de México que sí están en el álbum Panini 2026

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Fútbol
/ 18 abril 2026
    Lainez, Chino Huerta y Malagón: Las ‘ausencias’ de México que sí están en el álbum Panini 2026
    La presencia de Diego Lainez, Hirving “Chucky” Lozano, Luis Ángel Malagón y César “Chino” Huerta en el álbum Panini del Mundial 2026 desató debate, al tratarse de futbolistas que hoy lucen fuera del proceso final de la Selección Mexicana. FOTO: FACEBOOK

El primer avance encendió la conversación entre aficionados mexicanos, luego de incluir a Diego Lainez, Hirving ‘Chucky’ Lozano, Luis Ángel Malagón y César ‘Chino’ Huerta, cuatro futbolistas que hoy no forman parte real del ciclo de Javier Aguirre

El álbum Panini del Mundial 2026 ya comenzó a generar polémica en México. La editorial presentó un primer avance de los jugadores que aparecerán en la colección del Tri, pero entre los nombres elegidos destacan cuatro casos que hoy lucen lejos de la lista definitiva de Javier Aguirre: Diego Lainez, Hirving “Chucky” Lozano, Luis Ángel Malagón y César “Chino” Huerta.

La elección no pasó desapercibida, sobre todo porque el contexto actual de cada uno los coloca fuera del tramo decisivo rumbo a la Copa del Mundo.

En el caso de Diego Lainez, su presencia en el álbum contrasta con su ausencia en la convocatoria más reciente de la Selección Mexicana. Javier Aguirre explicó a finales de marzo de 2026 que el atacante de Tigres no quedó fuera por indisciplina, sino por una determinación deportiva.

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Esa aclaración apagó rumores, pero también dejó claro que hoy no está entre las prioridades del cuerpo técnico nacional para el cierre del proceso.

La situación de Hirving “Chucky” Lozano también llama la atención. Aunque por nombre, trayectoria y peso mediático parecía un candidato natural para figurar en el álbum, su realidad deportiva es distinta.

ESPN reportó que el atacante no tiene posibilidades de volver a la Selección Mexicana en el contexto actual, luego de pasar el último semestre sin actividad y fuera de los planes competitivos de su club, un escenario que terminó por alejarlo del radar inmediato del Tri.

El caso más contundente es probablemente el de Luis Ángel Malagón. El portero del América aparece en el avance de Panini pese a que una lesión grave lo dejó fuera del Mundial 2026.

Se detalló que fue operado del tendón de Aquiles el 12 de marzo, una intervención que terminó por sacarlo completamente de la competencia por un lugar en la Copa del Mundo. Aun así, Panini lo mantuvo como uno de los rostros mexicanos de la colección.

Por su parte, César “Chino” Huerta también figura en el álbum, aunque su panorama luce cuesta arriba por temas físicos. Reportes recientes indican que el atacante sigue en recuperación tras una operación y que su proceso médico lo mantiene lejos de las canchas desde el año pasado, lo que complica seriamente que pueda meterse en la pelea final por un sitio en la convocatoria mundialista.

La polémica alrededor del álbum Panini refleja una diferencia cada vez más evidente entre el valor comercial de ciertos futbolistas y su situación real dentro del proceso deportivo.

Panini suele trabajar con listas anticipadas, nombres de alto reconocimiento y proyecciones editoriales, pero en este caso la distancia entre la colección y la actualidad del Tri quedó demasiado expuesta.

Mientras Javier Aguirre perfila a sus hombres para 2026, el álbum ya revive nombres que, por distintas razones, parecen más cerca de la nostalgia o la controversia que de la lista final.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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