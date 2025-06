LaLiga crece sin Messi ni Ronaldo: su éxito global se consolida en América Latina

TE PUEDE INTERESAR: Canelo vs Crawford se transmitirá en vivo por Netflix en México

“Es una pregunta bastante habitual cuál es el efecto que tienen grandes figuras como Cristiano y Messi. No es tan habitual que confluyan en el mismo periodo de tiempo y durante tanto tiempo, y jugando en los dos clubes más relevantes, dos figuras como Cristiano y Messi.

Aunque no es habitual que en un mismo tiempo y espacio confluyan dos figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi , el éxito de LaLiga va más allá de la presencia de esas grandes estrellas del futbol, porque su crecimiento ha sido constante, afirmó en Monterrey, Jorge de la Vega Fernández , director general de negocio de LaLiga .

“No es algo que suceda a menudo. Pero, en todo caso, nuestra obligación, nuestra estrategia, no es depender de la llegada de grandes estrellas. Siempre hay grandes jugadores en LaLiga”, sostuvo el directivo.

Mencionó que, de hecho, los datos demuestran que LaLiga no ha parado de crecer en ningún momento.

“Los ingresos de LaLiga no han dejado de crecer y, obviamente, dentro de las métricas que se pueden usar para analizar el rendimiento de la competición, siempre estaremos atentos a otros aspectos que no sean necesariamente los económicos, para saber si nos volvemos menos relevantes cuando figuras tan importantes abandonan la competición. Pero los datos demuestran que no ha sido así”, dijo.

En el segundo día del World Football Summit, De la Vega Fernández reconoció la importancia del público de América Latina para la expansión de LaLiga.

“Es un territorio absolutamente estratégico desde lo cultural, me refiero en lo general y en lo futbolístico. Hay cuestiones que son obvias en cuanto a similitud en gran parte de los países con el idioma, y eso facilita muchos aspectos.

“Pero el interés por el fútbol y la competición ha estado presente en nuestro caso siempre”, sostuvo.

Además, mencionó que los principales protagonistas de LaLiga siempre han venido de América Latina.

“Eso obviamente te conecta de una manera mucho más protagonista”, expuso.

Una estrategia que han utilizado es presentar a LaLiga como algo cercano y adaptarse a muchos países diferentes.

“Lo que hacemos es adaptarnos y ofrecer LaLiga como el aficionado local quiere disfrutarla, y ese es uno de los grandes retos. Por eso, para nosotros, América Latina es un territorio sumamente estratégico en toda nuestra estrategia local”, sostuvo.