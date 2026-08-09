Leagues Cup 2026: América manda, pero 10 clubes de Liga MX ya están eliminados

La primera semana de la Leagues Cup 2026 dejó un panorama preocupante para el futbol mexicano. Después de dos jornadas y 36 enfrentamientos contra equipos de la MLS, solamente América, FC Juárez, Cruz Azul y León ocupan puestos de clasificación, mientras que 10 representantes de la Liga MX quedaron eliminados antes de disputar su tercer partido. Las Águilas fueron el mejor club mexicano del 4 al 9 de agosto. América venció por idéntico marcador de 3-1 a San Diego FC y Portland Timbers, resultados que le permitieron llegar a seis puntos, seis goles anotados y una diferencia de +4, suficiente para encabezar la clasificación de la Liga MX. FC Juárez también firmó una actuación perfecta. Los Bravos derrotaron 2-1 a Minnesota United y repitieron el resultado ante Vancouver Whitecaps, por lo que se instalaron en el segundo lugar con seis unidades y diferencia de +3. Su rendimiento fue una de las sorpresas positivas del arranque.

Cruz Azul y León completan, por ahora, los cuatro puestos que entregan boletos a los Cuartos de Final. La Máquina superó 1-0 al Philadelphia Union y 2-1 al New York City FC. La Fiera, por su parte, venció 1-0 a Nashville y remontó 2-1 al Orlando City. Los cuatro clubes mexicanos mantienen paso perfecto y dependen de sí mismos en la última fecha.

Tigres sigue invicto, pero está fuera de zona de clasificación Tigres protagonizó un caso particular: empató sus dos encuentros durante los 90 minutos, pero derrotó en penales a Real Salt Lake y Minnesota United. Los regiomontanos suman cuatro puntos y ocupan el quinto lugar, por lo que deberán vencer a Vancouver y esperar un tropiezo de alguno de los cuatro líderes. Toluca, Monterrey y Atlante acumulan tres unidades. Los Diablos golearon 3-0 a Seattle Sounders, pero cayeron 1-0 contra LAFC; Rayados perdió 2-1 ante Orlando y después dio uno de los golpes de la semana al derrotar 2-1 al Inter Miami. Los Potros sorprendieron inicialmente a Vancouver, aunque su caída de 4-0 frente a Real Salt Lake dejó muy comprometidas sus aspiraciones. Chivas, Pumas y otros ocho clubes consumaron el fracaso Chivas solamente rescató un punto tras igualar con LAFC y perder la tanda de penales; posteriormente cayó 1-0 contra FC Dallas. Ese resultado dejó matemáticamente eliminado al Rebaño, que no podrá alcanzar los seis puntos que ya tienen los cuatro primeros lugares. Pumas y Atlas también se despidieron con dos derrotas. Los universitarios fueron superados por Charlotte y Cincinnati sin marcar un solo gol, mientras los rojinegros perdieron ante Columbus Crew y Charlotte. Pachuca, Tijuana, Santos Laguna, Necaxa, Atlético de San Luis, Querétaro y Puebla tampoco sumaron unidades y quedaron sin posibilidades de avanzar. El dominio estadounidense fue evidente: la MLS terminó la segunda jornada con 23 victorias contra 13 de la Liga MX, contabilizando los encuentros definidos mediante penales. Además, cuatro conjuntos mexicanos tienen paso perfecto, pero más de la mitad de la representación nacional ya está eliminada.

La tercera jornada se disputará del 11 al 13 de agosto y definirá a los cuatro clasificados de cada liga. América, Juárez, Cruz Azul y León parten con ventaja; Tigres aparece como el principal perseguidor, mientras Toluca, Monterrey y Atlante necesitan ganar y combinar resultados. La Leagues Cup 2026 enfrenta a los 18 clubes de la Liga MX con 18 representantes de la MLS. Cada equipo disputa tres encuentros en la Fase Uno y solamente los cuatro mejores de cada competición avanzan a los Cuartos de Final, programados del 25 al 27 de agosto.