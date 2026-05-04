Liga TDP: Saltillo Soccer se medirá a Xalisco en busca del pase a Semifinales

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Liga TDP: Saltillo Soccer se medirá a Xalisco en busca del pase a Semifinales
    “La Doble S” cerrará la eliminatoria en el Estadio Olímpico. FOTO: SALTILLO SOCCER

Saltillo Soccer enfrentará a Xalisco FC en los Cuartos de Final de la Liga TDP MX, en una serie que arrancará como visitante y se definirá en el Estadio Olímpico

Saltillo Soccer ya tiene definido su siguiente reto en la Liguilla de la Liga TDP MX. Tras avanzar con autoridad a los Cuartos de Final, el conjunto coahuilense se medirá ante Xalisco FC en una serie que promete ser exigente por el momento que viven ambos equipos.

“La Doble S” llega a esta instancia luego de superar a Atlético Leonés con un marcador global de 4-2, mostrando solidez tanto en casa como de visitante. Ahora, el panorama cambia ante un rival que también viene de una eliminatoria cerrada y que supo resolver en momentos clave.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/puede-el-club-america-quedar-eliminado-por-alineacion-indebida-ante-pumas-unam-FA20464045

Xalisco FC aseguró su lugar en Cuartos de Final tras empatar 1-1 en el marcador global frente a Magos Unión Deportiva, serie que terminó definiéndose desde el punto penal. En esa instancia, el equipo nayarita fue más efectivo, destacando la actuación de su portero Emmanuel Rocha, quien atajó dos disparos en la tanda, mientras que sus compañeros convirtieron cuatro de cinco intentos para sellar la clasificación.

El partido de ida entre Saltillo Soccer y Xalisco FC se disputará el martes 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo local) en la Unidad Deportiva Landareñas, donde el conjunto coahuilense buscará tomar ventaja en condición de visitante.

La serie se definirá el sábado 9 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo, duelo que podrá seguirse a través del canal 6.3 y la transmisión en YouTube de Telediario Coahuila.

Con ambos equipos mostrando capacidad para competir en escenarios de presión, la serie de Cuartos de Final se perfila como una eliminatoria cerrada. Saltillo Soccer intentará mantener el impulso de sus recientes resultados, mientras que Xalisco FC llega con confianza tras superar una fase en la que mostró fortaleza desde los once pasos.

Así, “La Doble S” buscará dar un paso más en su camino dentro de la Liguilla, ahora ante un rival que ya demostró que puede sostenerse en duelos de alta exigencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Liga Tdp Mx
Previa

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saltillo Soccer

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Carambola morenista

Carambola morenista
true

Rubén Rocha, prueba de fuego para Sheinbaum

Sheinbaum afirma que México no se subordina a EU, cuestiona solicitudes urgentes y defiende la soberanía nacional.

‘La Presidenta no agacha la cabeza’... Sheinbaum defiende soberanía ante EU
Un sismo de 5.6 con epicentro cerca de Pinotepa Nacional activó la alerta en CDMX; evacúan y revisan daños.

Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca activa alerta sísmica en la Ciudad de México
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, estas letras del apellido recibirán los 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos reciben los 6 mil 400 pesos del 4 al 27?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Sonora Dinamita será una de las agrupaciones estelares del “Duelo de Sonoras”, cartelera con la que Saltillo celebrará a las madres en distintos sectores de la ciudad.

No lo olvides: arranca esta semana el ‘Duelo de Sonoras’ para celebrar a mamá en Saltillo

Toluca y Pachuca disputan un balón en medio campo durante el duelo de ida en el Estadio Nemesio Diez.

Con golazo de Enner Valencia, Pachuca deja a Toluca contra las cuerdas