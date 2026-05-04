Liga TDP: Saltillo Soccer se medirá a Xalisco en busca del pase a Semifinales

Saltillo Soccer ya tiene definido su siguiente reto en la Liguilla de la Liga TDP MX. Tras avanzar con autoridad a los Cuartos de Final, el conjunto coahuilense se medirá ante Xalisco FC en una serie que promete ser exigente por el momento que viven ambos equipos. “La Doble S” llega a esta instancia luego de superar a Atlético Leonés con un marcador global de 4-2, mostrando solidez tanto en casa como de visitante. Ahora, el panorama cambia ante un rival que también viene de una eliminatoria cerrada y que supo resolver en momentos clave.

Xalisco FC aseguró su lugar en Cuartos de Final tras empatar 1-1 en el marcador global frente a Magos Unión Deportiva, serie que terminó definiéndose desde el punto penal. En esa instancia, el equipo nayarita fue más efectivo, destacando la actuación de su portero Emmanuel Rocha, quien atajó dos disparos en la tanda, mientras que sus compañeros convirtieron cuatro de cinco intentos para sellar la clasificación.

El partido de ida entre Saltillo Soccer y Xalisco FC se disputará el martes 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo local) en la Unidad Deportiva Landareñas, donde el conjunto coahuilense buscará tomar ventaja en condición de visitante. La serie se definirá el sábado 9 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo, duelo que podrá seguirse a través del canal 6.3 y la transmisión en YouTube de Telediario Coahuila.

Con ambos equipos mostrando capacidad para competir en escenarios de presión, la serie de Cuartos de Final se perfila como una eliminatoria cerrada. Saltillo Soccer intentará mantener el impulso de sus recientes resultados, mientras que Xalisco FC llega con confianza tras superar una fase en la que mostró fortaleza desde los once pasos. Así, “La Doble S” buscará dar un paso más en su camino dentro de la Liguilla, ahora ante un rival que ya demostró que puede sostenerse en duelos de alta exigencia.

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