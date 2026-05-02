Saltillo Soccer vence a Atlético Leonés y avanza a Cuartos de Final

Saltillo Soccer selló su pase a los Cuartos de Final de la Liga TDP MX tras imponerse 2-1 a Atlético Leonés en el duelo de vuelta de los Octavos, cerrando la serie con un marcador global de 4-1 a su favor. Con la ventaja obtenida en el partido de ida, “La Doble S” afrontó el compromiso en casa con orden y control del ritmo, consciente de que un manejo inteligente del encuentro sería clave para asegurar la clasificación. Atlético Leonés, por su parte, salió con la necesidad de buscar goles desde el inicio, intentando presionar y acortar distancias en el global.

El primer golpe del encuentro llegó justo antes del descanso. Al minuto 45, Ricardo Reyes apareció para abrir el marcador y ampliar la ventaja para los locales, en un momento clave que permitió a Saltillo Soccer irse al medio tiempo con mayor tranquilidad en la eliminatoria. Para la segunda mitad, el equipo coahuilense mantuvo la solidez defensiva y apostó por aprovechar los espacios al contragolpe. Atlético Leonés continuó insistiendo, pero encontró dificultades para generar opciones claras ante un rival bien organizado.

El partido se definió en la recta final. Al minuto 86, Saltillo Soccer firmó el segundo gol de la noche tras una jugada asistida por Salvador Medina y anotada por Martín Vara, que terminó por encaminar la victoria y prácticamente sentenciar la serie. Atlético Leonés logró descontar al minuto 90 en un intento por reaccionar en los últimos instantes, pero el tiempo ya no fue suficiente para cambiar el rumbo de la eliminatoria. Con este resultado, Saltillo Soccer confirma su buen momento en la Liguilla, avanzando con autoridad a la siguiente ronda y manteniendo el impulso que lo ha caracterizado desde la remontada en los dieciseisavos de final. Ahora, “La Doble S” se instala en los Cuartos de Final con un global de 4-1 y a la espera de conocer a su próximo rival, con la intención de seguir avanzando en la fase final y consolidarse como uno de los equipos protagonistas del torneo.

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