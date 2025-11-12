Los ‘Cuatro Grandes’ regresan a la Liguilla: cómo llegan América, Chivas, Cruz Azul y Pumas al cierre del Apertura 2025

La historia se repite cinco años después: América, Chivas, Cruz Azul y Pumas vuelven a coincidir en una Liguilla. La última vez que los cuatro lo habían logrado fue en el Guard1anes 2020, cuando América, Pumas y Cruz Azul clasificaron directo y Chivas lo hizo vía repechaje. En este Apertura 2025, la jerarquía volvió a imponerse. Cruz Azul terminó tercero con 35 puntos, América fue cuarto con 34, Chivas se coló en el sexto lugar con 29 y Pumas cerró décimo, logrando su pase al Play-In y, posteriormente, a la Liguilla. TE PUEDE INTERESAR: Liga MX Femenil: Chivas recibe al América y Cruz Azul enfrenta a Tigres en las Semifinales del Apertura 2025 AMÉRICA: PODER OFENSIVO CON BRIAN RODRÍGUEZ Y ZENDEJAS El América llega respaldado por un ataque sólido. Brian Rodríguez fue su máximo goleador con siete anotaciones, confirmando su peso en la delantera azulcrema. A su lado, Alejandro Zendejas aportó cinco goles y tres asistencias, ubicándose entre los más productivos del plantel. En el mediocampo, Erick Sánchez ha consolidado su papel como presencia constante como generador de juego.

El conjunto de Coapa no solo tiene nombres; sus números explican por qué terminó en el top 4 con un promedio de 1.9 goles por partido y una de las ofensivas más efectivas del torneo. CHIVAS: ARMANDO GONZÁLEZ, EL CAMPEÓN GOLEADOR En Guadalajara, la gran historia es Armando González, campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 anotaciones. El atacante rojiblanco fue clave para el repunte del Rebaño, responsable directo del 41 por ciento de los goles del equipo en fase regular. A su respaldo, Raúl Rangel completó todos los minutos del torneo como portero titular y Efraín Álvarez figuró entre los cinco jugadores con más participaciones ofensivas.

Chivas se afianzó en el sexto lugar con 29 puntos, pero su producción ofensiva, encabezada por González, fue una de las más destacadas del semestre. CRUZ AZUL: EQUILIBRIO Y CONSTANCIA DEFENSIVA El “nuevo” Cruz Azul de Nicolás Larcamón destacó por su orden táctico. Érik Lira fue el pulmón del mediocampo con presencia total en los 17 juegos de la fase regular, promediando 85 por ciento de precisión de pase y liderazgo en recuperaciones. En defensa, Willer Ditta fue el jugador con más minutos del plantel, consolidándose como referencia en el fondo. Con solo 17 goles en contra, la Máquina firmó una de las mejores defensivas del torneo.

Aunque sin un goleador sobresaliente, su equilibrio le bastó para clasificarse directamente como tercero y aspirar al título. PUMAS: KEYLOR NAVAS, EL FACTOR DIFERENCIAL El fichaje de Keylor Navas revolucionó a Pumas UNAM. El arquero costarricense disputó 15 partidos, con 45 atajadas, 3 porterías imbatidas y apenas 19 goles recibidos. En sus primeros siete encuentros con el club, el equipo se mantuvo invicto con solo 4 goles en contra. A su lado, Adalberto Carrasquilla aportó 4 asistencias, mientras que Jorge Ruvalcaba se consolidó como uno de los ofensivos más participativos.

Aunque el cuadro auriazul accedió por la vía del Play-In, su competitividad creció notablemente desde la llegada de Navas, cuyo liderazgo ha sido determinante para sostener el proyecto. Cinco años pasaron para que los cuatro grandes coincidieran nuevamente en la Liguilla, un reflejo de recuperación de jerarquías. América y Cruz Azul llegan con regularidad; Chivas con el campeón goleador; y Pumas, con una estrella mundial bajo los tres palos.