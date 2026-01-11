Marcelo Flores lidera victoria de Tigres 2-1 sobre Atlético de San Luis en la jornada 1
Marcelo Flores marcó los dos goles del conjunto universitario, que supo recomponerse tras el empate de Joao Pedro y administró la ventaja hasta el final
Tigres inició el torneo Clausura 2026 con una victoria como visitante al imponerse 2-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en el partido que cerró la jornada 1 de la Liga MX. Marcelo Flores fue el factor decisivo al marcar los dos goles del conjunto universitario, que supo manejar el encuentro y reaccionar tras el empate momentáneo de Joao Pedro.
El partido comenzó con un San Luis propositivo, decidido a aprovechar la localía. Desde los primeros minutos buscó profundidad por las bandas y presionó en campo rival. Al minuto 10, los potosinos estuvieron cerca de abrir el marcador en una jugada que terminó en reclamos por una posible mano dentro del área y un tiro de esquina. Tigres, por su parte, mantuvo el orden defensivo y apostó por transiciones rápidas.
Con el paso de los minutos, el juego se equilibró. Al 20’, los felinos generaron peligro con una combinación por el costado derecho que concluyó con un disparo desviado. San Luis respondió con aproximaciones, aunque sin precisión en el último pase. La acción más clara antes del descanso llegó al 40’, cuando Joao Pedro recibió de espaldas, se acomodó para disparar y Joaquim alcanzó a bloquear oportunamente. La falta de llegadas claras mantuvo el marcador sin goles al medio tiempo.
Para la segunda parte, Tigres ajustó su esquema con el ingreso de Rómulo por Parra y comenzó a manejar la posesión con mayor calma. El cambio tuvo efecto inmediato. Al 49’, Marcelo Flores abrió el marcador tras una jugada por la banda derecha: Uriel Antuna desbordó, el centro quedó a medias y el mediocampista canadiense aprovechó el rebote para recortar y definir con un disparo de derecha.
Con la ventaja, el equipo de la UANL buscó ampliar la diferencia y obligó a San Luis a replegarse. Los locales intentaron responder con modificaciones desde el banquillo, como el ingreso de Barajas al 62’ para ganar salida. Tigres mantuvo la presión y al 68’ se preparó la entrada de André-Pierre Gignac, mientras el juego se concentraba en campo potosino.
Sin embargo, San Luis encontró el empate al 74’ en una jugada a balón parado. Tras un tiro de esquina y un par de contactos dentro del área, Joao Pedro conectó de cabeza para el 1-1, en una acción que generó reclamos por un posible fuera de lugar.
La reacción de Tigres fue inmediata. Al 77’, Marcelo Flores firmó su doblete en una jugada colectiva iniciada desde la salida. Diego Lainez filtró el balón a Gignac, quien asistió de taco para que Flores definiera cruzado con la pierna izquierda. En los minutos finales, Tigres administró la ventaja y evitó que San Luis generara peligro. Con este resultado, el conjunto felino sumó sus primeros tres puntos del torneo.