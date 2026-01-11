Marcelo Flores lidera victoria de Tigres 2-1 sobre Atlético de San Luis en la jornada 1

Tigres inició el torneo Clausura 2026 con una victoria como visitante al imponerse 2-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en el partido que cerró la jornada 1 de la Liga MX. Marcelo Flores fue el factor decisivo al marcar los dos goles del conjunto universitario, que supo manejar el encuentro y reaccionar tras el empate momentáneo de Joao Pedro.

El partido comenzó con un San Luis propositivo, decidido a aprovechar la localía. Desde los primeros minutos buscó profundidad por las bandas y presionó en campo rival. Al minuto 10, los potosinos estuvieron cerca de abrir el marcador en una jugada que terminó en reclamos por una posible mano dentro del área y un tiro de esquina. Tigres, por su parte, mantuvo el orden defensivo y apostó por transiciones rápidas.

Con el paso de los minutos, el juego se equilibró. Al 20’, los felinos generaron peligro con una combinación por el costado derecho que concluyó con un disparo desviado. San Luis respondió con aproximaciones, aunque sin precisión en el último pase. La acción más clara antes del descanso llegó al 40’, cuando Joao Pedro recibió de espaldas, se acomodó para disparar y Joaquim alcanzó a bloquear oportunamente. La falta de llegadas claras mantuvo el marcador sin goles al medio tiempo.