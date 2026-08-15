Mateo Chávez firma doble asistencia en goleada del AZ Alkmaar

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    Mateo Chávez firma doble asistencia en goleada del AZ Alkmaar
    Mateo Chávez confirmó su gran momento al repartir dos asistencias durante la contundente victoria del AZ Alkmaar en la Eredivisie. FOTO: ESPECIAL

El lateral mexicano disputó los 90 minutos y participó directamente en dos goles del 4-1 sobre Utrecht, resultado que mantiene al conjunto neerlandés con paso perfecto

Mateo Chávez convirtió la banda izquierda en una autopista y fue determinante en la goleada del AZ Alkmaar por 4-1 sobre el FC Utrecht, en el Stadion Galgenwaard. El lateral mexicano fue titular, jugó los 90 minutos y entregó dos asistencias en la Jornada 2 de la Eredivisie 2026-2027.

Utrecht intentó imponer condiciones desde el arranque. Ángel Alarcón exigió al arquero Jari De Busser y Yoann Cathline tuvo otra aproximación peligrosa, pero AZ resistió y comenzó a encontrar espacios en campo rival.

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Cuando el primer tiempo parecía condenado al empate, Peer Koopmeiners rompió el partido al 45+1 con un gol olímpico. El capitán cobró desde el córner y mandó el balón directamente a las redes para irse al descanso con ventaja.

La escuadra de Alkmaar salió desatada al complemento. Weslley Patati aprovechó el rebote de un disparo de Dave Kwakman que pegó en el poste y colocó el 2-0 al minuto 47. Apenas dos minutos después apareció Chávez: el mexicano se proyectó por izquierda y envió una diagonal precisa que Mexx Meerdink empujó para firmar el tercero.

FC Utrecht descontó al 62 mediante Artem Stepanov y trató de reabrir el encuentro, aunque el visitante nunca perdió el mando. Chávez mantuvo profundidad, participó en la salida y respondió en labores defensivas para confirmar su crecimiento en Países Bajos.

El exjugador de Chivas guardaba otra intervención decisiva. Al 84 lanzó desde detrás del mediocampo a Ayoub Oufkir, quien condujo hasta el área y definió cruzado para sellar el 4-1 y marcar su primer gol con el equipo mayor. El seleccionado mexicano fue amonestado al 89, único lunar de una tarde brillante.

Con el triunfo, AZ Alkmaar llegó a seis puntos, conservó el paso perfecto y se colocó provisionalmente en la cima de la Eredivisie. Chávez, de 22 años, arrancó el torneo con dos titularidades y ya suma dos asistencias, consolidándose como una de las figuras mexicanas a seguir en Europa. Su próximo reto será el sábado 22 de agosto, cuando AZ visite al Fortuna Sittard.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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