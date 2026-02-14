Mateo Chávez fue titular en la remontada del AZ Alkmaar ante Excelsior en la Eredivisie

El mexicano Mateo Chávez fue titular en la dramática remontada del AZ Alkmaar por 2-1 sobre el Excelsior Rotterdam, en duelo correspondiente a la Eredivisie.

El partido, disputado en el marco de la jornada 23 del campeonato neerlandés, comenzó cuesta arriba para los visitantes, que se vieron abajo en el marcador frente al Excelsior.

Sin embargo, AZ Alkmaar logró dar vuelta al resultado con goles importantes en los minutos finales, dejando los tres puntos en el AFAS Stadion.

El encuentro comenzó mal para el AZ, luego de que Ilias Bronkhorst adelantara al Excelsior al 46’, justo antes del descanso. Sin embargo, el conjunto de Alkmaar reaccionó en la recta final con un cierre electrizante.