Mateo Chávez fue titular en la remontada del AZ Alkmaar ante Excelsior en la Eredivisie

Fútbol
/ 14 febrero 2026
    Mateo Chávez fue titular con el AZ Alkmaar en la remontada 2-1 sobre el Excelsior, sumando minutos en la Eredivisie 2026. FOTO: ESPECIAL

El lateral mexicano arrancó como titular, disputó 46 minutos y fue amonestado en el triunfo agónico del AZ

El mexicano Mateo Chávez fue titular en la dramática remontada del AZ Alkmaar por 2-1 sobre el Excelsior Rotterdam, en duelo correspondiente a la Eredivisie.

El partido, disputado en el marco de la jornada 23 del campeonato neerlandés, comenzó cuesta arriba para los visitantes, que se vieron abajo en el marcador frente al Excelsior.

Sin embargo, AZ Alkmaar logró dar vuelta al resultado con goles importantes en los minutos finales, dejando los tres puntos en el AFAS Stadion.

El encuentro comenzó mal para el AZ, luego de que Ilias Bronkhorst adelantara al Excelsior al 46’, justo antes del descanso. Sin embargo, el conjunto de Alkmaar reaccionó en la recta final con un cierre electrizante.

Troy Parrott empató el marcador al 92’, y cuando parecía que el duelo terminaría en igualdad, Alexandre Penetra apareció al 90+6’ para sellar la voltereta definitiva en tiempo agregado.

Mateo Chávez arrancó como lateral por izquierda y disputó 46 minutos. Fue amonestado al 29’ y salió de cambio al inicio del segundo tiempo.

A pesar de su sustitución, el mexicano sumó una nueva titularidad en el futbol neerlandés, consolidándose como una de las opciones habituales del cuerpo técnico.

Con este triunfo agónico, el AZ Alkmaar sumó tres puntos clave en su objetivo por mantenerse en la parte alta de la clasificación, ubicados sextos con 36 unidades, a seis de Champions League, mientras que Chávez continúa acumulando experiencia en el balompié europeo.

Chávez, lateral izquierdo mexicano con contrato en AZ Alkmaar hasta 2030, ha venido ganando protagonismo en la defensa del club europeo.

Su presencia en el once titular reafirma la confianza del cuerpo técnico en sus capacidades tanto en labores defensivas como para apoyar en la salida del balón desde la banda.

