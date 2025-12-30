Mateusz Bogusz se ausenta sin permiso de Cruz Azul y el club ya investiga su situación

La pretemporada de Cruz Azul se vio sacudida por una situación inesperada luego de que Mateusz Bogusz no se presentara a las prácticas programadas en La Noria, sin haber pedido permiso formal al club.

La ausencia del mediocampista encendió las alertas en la directiva celeste, que ya abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

Bogusz estaba contemplado para integrarse desde el primer día de trabajos rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX, sin embargo, no acudió ni a los entrenamientos ni a las evaluaciones médicas posteriores al periodo vacacional.

De acuerdo con información interna del club, no existe registro de autorización por parte del cuerpo técnico o la directiva para que el jugador se ausentara.

La situación generó incomodidad en el entorno cementero, especialmente porque el futbolista formaba parte de los planes del entrenador Nicolás Larcamón para esta nueva etapa.

La falta de comunicación previa obligó a la directiva a activar los protocolos correspondientes para determinar si se trata de una indisciplina o de un tema administrativo mayor.

En paralelo, la ausencia de Bogusz se da en medio de versiones sobre su futuro deportivo. En semanas recientes, el mediocampista polaco había perdido protagonismo dentro del plantel, lo que alimentó rumores sobre una posible salida o inconformidad con su rol en el equipo. No obstante, hasta ahora no existe postura oficial del jugador.