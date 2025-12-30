Mateusz Bogusz se ausenta sin permiso de Cruz Azul y el club ya investiga su situación

Fútbol
/ 30 diciembre 2025
    Mateusz Bogusz se ausenta sin permiso de Cruz Azul y el club ya investiga su situación
    Mateusz Bogusz no se presentó a las prácticas de Cruz Azul en La Noria, lo que llevó al club a iniciar una investigación interna por su ausencia sin permiso. FOTO: MEXSPORT
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Futbol

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cruz Azul
Liga MX

El mediocampista polaco Mateusz Bogusz no se presentó a los entrenamientos de Cruz Azul sin solicitar autorización formal; la directiva analiza el caso en plena pretemporada rumbo al Clausura 2026

La pretemporada de Cruz Azul se vio sacudida por una situación inesperada luego de que Mateusz Bogusz no se presentara a las prácticas programadas en La Noria, sin haber pedido permiso formal al club.

La ausencia del mediocampista encendió las alertas en la directiva celeste, que ya abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

Bogusz estaba contemplado para integrarse desde el primer día de trabajos rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX, sin embargo, no acudió ni a los entrenamientos ni a las evaluaciones médicas posteriores al periodo vacacional.

TE PUEDE INTERESAR: Gilberto Mora iguala a Saint-Maximin y cierra 2025 como el jugador más caro de la Liga MX

De acuerdo con información interna del club, no existe registro de autorización por parte del cuerpo técnico o la directiva para que el jugador se ausentara.

La situación generó incomodidad en el entorno cementero, especialmente porque el futbolista formaba parte de los planes del entrenador Nicolás Larcamón para esta nueva etapa.

La falta de comunicación previa obligó a la directiva a activar los protocolos correspondientes para determinar si se trata de una indisciplina o de un tema administrativo mayor.

En paralelo, la ausencia de Bogusz se da en medio de versiones sobre su futuro deportivo. En semanas recientes, el mediocampista polaco había perdido protagonismo dentro del plantel, lo que alimentó rumores sobre una posible salida o inconformidad con su rol en el equipo. No obstante, hasta ahora no existe postura oficial del jugador.

Cruz Azul mantiene el caso bajo análisis y no descarta tomar medidas disciplinarias en caso de confirmarse que la ausencia fue injustificada.

La prioridad del club es resolver la situación a la brevedad para evitar distracciones durante la preparación del torneo, donde la Máquina busca volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Por ahora, la directiva espera que Mateusz Bogusz se presente en las próximas horas para ofrecer una explicación formal, mientras el tema sigue siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico y la afición celeste.

Temas


Futbol

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cruz Azul
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso