Mauricio Culebro deja la presidencia de Tigres y ficha por el Atlanta United de la MLS

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Fútbol
/ 25 marzo 2026
    Mauricio Culebro deja la presidencia de Tigres y ficha por el Atlanta United de la MLS
    Mauricio Culebro cerró su ciclo con Tigres para asumir un nuevo reto como presidente de futbol del Atlanta United en la MLS.

Culebro cerrará su etapa al frente de Tigres el 1 de junio de 2026 para asumir como presidente de futbol de AMB Sports and Entertainment, grupo que encabeza al Atlanta United y al proyecto de NWSL Atlanta 2028

Mauricio Culebro dejará la presidencia de Tigres para iniciar una nueva etapa en el futbol de Estados Unidos, luego de ser nombrado presidente de futbol de AMB Sports and Entertainment, organización que controla al Atlanta United de la MLS y al futuro club NWSL Atlanta 2028.

El movimiento fue confirmado este miércoles, mismo día en que el club felino anunció el cierre de su ciclo con el directivo mexicano.

De acuerdo con el comunicado de Tigres, Culebro permanecerá en la institución hasta el final del torneo para encabezar el proceso de transición.

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A partir del 1 de junio, Carlos Emilio González asumirá la presidencia del club regiomontano, mientras que Carlos Valenzuela tomará el cargo de vicepresidente ejecutivo dentro de la nueva estructura.

El salto de Culebro al Atlanta United representa una de las salidas directivas más relevantes del futbol mexicano en años recientes. En su nuevo puesto reportará directamente a Rich McKay, CEO de AMBSE, y tendrá bajo su responsabilidad todos los aspectos deportivos del Atlanta United, además de liderar el lanzamiento del equipo femenil que entrará a la NWSL en 2028.

Arthur M. Blank, propietario del grupo, destacó su experiencia y visión para devolver al club de la MLS al nivel competitivo que esperan sus aficionados.

Durante su gestión en Tigres, Mauricio Culebro estuvo al frente de las operaciones deportivas y de negocio del club durante cinco años. En ese periodo, la rama varonil ganó un título de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, además de disputar tres finales de la liga mexicana.

En la rama femenil, Tigres Femenil conquistó cuatro títulos de Liga MX Femenil y tres Campeón de Campeones, consolidando a la institución como una de las más fuertes del país.

Antes de su etapa con Tigres, Culebro también trabajó en la Federación Mexicana de Futbol y en el América, por lo que su arribo a Atlanta United le da a la MLS a un dirigente con amplio recorrido en la élite del futbol mexicano.

Su llegada también aparece en un momento clave para la franquicia estadounidense, que además de su proyecto en MLS ya trabaja en la construcción de infraestructura y estructura deportiva para su expansión en la NWSL.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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