Mazatlán vs Rayados abren la Jornada 3 del Clausura 2026 en El Encanto

Mazatlán FC y Rayados de Monterrey abrirán la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este viernes 16 de enero, cuando se enfrenten en el Estadio El Encanto.

El encuentro está programado para las 9 de la noche, y contará con transmisión porAzteca 7 y Fox One en streaming.

El conjunto sinaloense llega a este compromiso con urgencia de resultados, luego de un arranque complicado en el torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuilense Regina Jiménez Jardón conquista el bronce en el Abierto Sudamericano de Golf

Tras disputarse las primeras dos jornadas, Mazatlán FC no ha sumado puntos, producto de dos derrotas consecutivas, además de presentar un balance negativo en el rubro defensivo.

La presión por reaccionar temprano en el campeonato coloca a los Cañoneros ante la necesidad de aprovechar la localía para evitar rezagarse desde el inicio del Clausura.