Mazatlán vs Rayados abren la Jornada 3 del Clausura 2026 en El Encanto
Un duelo clave entre la urgencia de los Cañoneros por sumar y la búsqueda de Rayados por consolidarse en la parte alta de la Liga MX
Mazatlán FC y Rayados de Monterrey abrirán la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este viernes 16 de enero, cuando se enfrenten en el Estadio El Encanto.
El encuentro está programado para las 9 de la noche, y contará con transmisión porAzteca 7 y Fox One en streaming.
El conjunto sinaloense llega a este compromiso con urgencia de resultados, luego de un arranque complicado en el torneo.
Tras disputarse las primeras dos jornadas, Mazatlán FC no ha sumado puntos, producto de dos derrotas consecutivas, además de presentar un balance negativo en el rubro defensivo.
La presión por reaccionar temprano en el campeonato coloca a los Cañoneros ante la necesidad de aprovechar la localía para evitar rezagarse desde el inicio del Clausura.
En contraste, Rayados de Monterrey afronta el duelo con mayor estabilidad.
El cuadro regiomontano acumula tres puntos luego de una victoria y una derrota en las dos primeras fechas, resultado que lo mantiene en una posición más favorable dentro de la tabla general.
Monterrey viene de conseguir un triunfo en la Jornada 2 y buscará encadenar resultados positivos para afianzarse en los puestos altos, aun jugando como visitante.
El antecedente reciente favorece a los Rayados, quienes han logrado mejores resultados frente a Mazatlán en enfrentamientos directos, factor que refuerza el papel de Monterrey como uno de los equipos a seguir en este inicio de torneo.