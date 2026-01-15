Mazatlán vs Rayados abren la Jornada 3 del Clausura 2026 en El Encanto

Fútbol
/ 15 enero 2026
    Mazatlán vs Rayados abren la Jornada 3 del Clausura 2026 en El Encanto
    Germán Berterame, quien anotó ante Necaxa, apunta a ser una de las principales amenazas ofensivas en el duelo ante Mazatlán en la Jornada 3 del Clausura 2026. FOTO: MEXSPORT

Un duelo clave entre la urgencia de los Cañoneros por sumar y la búsqueda de Rayados por consolidarse en la parte alta de la Liga MX

Mazatlán FC y Rayados de Monterrey abrirán la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este viernes 16 de enero, cuando se enfrenten en el Estadio El Encanto.

El encuentro está programado para las 9 de la noche, y contará con transmisión porAzteca 7 y Fox One en streaming.

El conjunto sinaloense llega a este compromiso con urgencia de resultados, luego de un arranque complicado en el torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuilense Regina Jiménez Jardón conquista el bronce en el Abierto Sudamericano de Golf

Tras disputarse las primeras dos jornadas, Mazatlán FC no ha sumado puntos, producto de dos derrotas consecutivas, además de presentar un balance negativo en el rubro defensivo.

La presión por reaccionar temprano en el campeonato coloca a los Cañoneros ante la necesidad de aprovechar la localía para evitar rezagarse desde el inicio del Clausura.

En contraste, Rayados de Monterrey afronta el duelo con mayor estabilidad.

El cuadro regiomontano acumula tres puntos luego de una victoria y una derrota en las dos primeras fechas, resultado que lo mantiene en una posición más favorable dentro de la tabla general.

Monterrey viene de conseguir un triunfo en la Jornada 2 y buscará encadenar resultados positivos para afianzarse en los puestos altos, aun jugando como visitante.

El antecedente reciente favorece a los Rayados, quienes han logrado mejores resultados frente a Mazatlán en enfrentamientos directos, factor que refuerza el papel de Monterrey como uno de los equipos a seguir en este inicio de torneo.

Temas


Futbol
previa

Localizaciones


Mazatlán

Organizaciones


Liga MX
Mazatlán FC
Rayados del Monterrey

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

