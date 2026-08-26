‘Me cerraron las puertas’: ‘Chino’ Huerta llega a CDMX para firmar con Pumas

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    ‘Me cerraron las puertas’: ‘Chino’ Huerta llega a CDMX para firmar con Pumas
    César “Chino” Huerta fue recibido por aficionados de Pumas a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El atacante mexicano afrontará los exámenes médicos antes de iniciar una nueva etapa auriazul, tras un paso por Bélgica marcado por lesiones

César “Chino” Huerta aterrizó este miércoles en la Ciudad de México para regresar a Pumas. Entre cánticos y el “Goya”, aficionados auriazules lo recibieron en el aeropuerto capitalino antes de que partiera para someterse a pruebas físicas y médicas.

Si los supera, el atacante de 25 años firmará un contrato por tres años e iniciará otra etapa con el Club Universidad Nacional. Será presentado este jueves; sin embargo, no viajaría a Tijuana para el duelo de la Jornada 6 del Apertura 2026 ante Xolos.

Huerta no escondió la emoción por volver al equipo donde alcanzó su mejor versión. “Vuelvo contento, con mucha ilusión y con ganas”, afirmó. Sobre su decisión, explicó: “Tuve propuestas, nunca ofertas, pero yo siempre estuve convencido de que quería venir a Pumas”.

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¿Por qué regresó el “Chino” Huerta a la Liga MX?

El seleccionado mexicano reveló que su salida del Anderlecht estuvo marcada por lesiones, dos operaciones y la decisión del club de apartarlo.

“En el club me cerraron las puertas; me dijeron que no contaban conmigo”, relató. Huerta esperó hasta los últimos días del mercado por una opción para seguir allá, pero nunca se concretó.

Su aventura en Bélgica comenzó en enero de 2025 y terminó después de 38 partidos, cinco goles y tres asistencias. Una pubalgia frenó su continuidad y puso en riesgo su participación en el Mundial 2026, donde apenas jugó siete minutos con la Selección Mexicana.

Ahora el extremo vuelve al Pedregal con una motivación especial: “Sé que tengo algo pendiente acá”. En su primera etapa disputó 87 encuentros, marcó 20 goles y dio 15 asistencias con Pumas, números que lo convirtieron en referente.

La incorporación representa un impulso para el ataque dirigido por Esteban Solari. Tras cinco jornadas, Pumas ocupa el noveno lugar con ocho puntos.

El regreso de Huerta ha revivido la “Chinomanía”, pero también lo coloca ante el reto de recuperar su mejor nivel y transformar la ilusión del recibimiento en resultados dentro de la cancha.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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