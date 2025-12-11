Mexicanos en Europa: así les fue a Orbelín, Edson y Mateo en competencias continentales

Los futbolistas mexicanos que militan en clubes europeos tuvieron una jornada con resultados diversos en torneos internacionales. Mientras algunos sumaron minutos en triunfos que mantienen a sus equipos en la pelea por avanzar, otros permanecieron en la banca en duelos que terminaron con marcadores holgados.

El AEK Atenas consiguió una victoria como visitante al imponerse 2-1 ante Samsunspor en la Conference League, un resultado relevante para el cuadro griego por haberse recuperado de un gol en contra y por cortar la racha positiva del equipo turco en su estadio.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 15 de la NFL: Buccaneers es favorito ante Falcons en la NFC Sur

El partido comenzó con un contratiempo para los atenienses, pues un intento de despeje terminó en gol propio apenas al minuto 4. El conjunto local presionó y buscó ampliar la ventaja, obligando al AEK a reorganizarse y encontrar estabilidad en el mediocampo.

Orbelín Pineda disputó los 90 minutos, se mantuvo activo en la distribución del balón y fue amonestado durante la primera mitad.

Ya en la segunda parte, los ajustes del técnico Marko Nikolic permitieron que el AEK tomara más iniciativa. Un tiro libre ejecutado por Răzvan Marin al 52′ igualó el marcador. Minutos después, Aboubakary Koita definió dentro del área para sellar la remontada al 63′. Con este resultado, el conjunto ateniense se mantiene en la lucha por un lugar directo en los octavos de final de la competencia.