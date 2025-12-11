Mexicanos en Europa: así les fue a Orbelín, Edson y Mateo en competencias continentales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Orbelín Pineda jugó todo el partido en el triunfo del AEK Atenas, Edson Álvarez vio desde la banca la goleada del Fenerbahçe ante Brann y Mateo Chávez fue titular en la victoria del AZ Alkmaar en Kosovo
Los futbolistas mexicanos que militan en clubes europeos tuvieron una jornada con resultados diversos en torneos internacionales. Mientras algunos sumaron minutos en triunfos que mantienen a sus equipos en la pelea por avanzar, otros permanecieron en la banca en duelos que terminaron con marcadores holgados.
El AEK Atenas consiguió una victoria como visitante al imponerse 2-1 ante Samsunspor en la Conference League, un resultado relevante para el cuadro griego por haberse recuperado de un gol en contra y por cortar la racha positiva del equipo turco en su estadio.
TE PUEDE INTERESAR: Semana 15 de la NFL: Buccaneers es favorito ante Falcons en la NFC Sur
El partido comenzó con un contratiempo para los atenienses, pues un intento de despeje terminó en gol propio apenas al minuto 4. El conjunto local presionó y buscó ampliar la ventaja, obligando al AEK a reorganizarse y encontrar estabilidad en el mediocampo.
Orbelín Pineda disputó los 90 minutos, se mantuvo activo en la distribución del balón y fue amonestado durante la primera mitad.
Ya en la segunda parte, los ajustes del técnico Marko Nikolic permitieron que el AEK tomara más iniciativa. Un tiro libre ejecutado por Răzvan Marin al 52′ igualó el marcador. Minutos después, Aboubakary Koita definió dentro del área para sellar la remontada al 63′. Con este resultado, el conjunto ateniense se mantiene en la lucha por un lugar directo en los octavos de final de la competencia.
Edson Álvarez, sin minutos en goleada del Fenerbahçe
El Fenerbahçe también tuvo actividad en la jornada europea al vencer 0-4 al Brann en Noruega, aunque en esta ocasión Edson Álvarez permaneció en la banca durante todo el encuentro.
El duelo se inclinó temprano para el club turco cuando Kerem Aktürkoğlu abrió el marcador al minuto 5 tras aprovechar un pase filtrado. La dinámica cambió por completo al 18′, cuando Eivind Helland fue expulsado, dejando al Brann con un jugador menos y facilitando las llegadas del Fenerbahçe.
La figura del encuentro fue Anderson Talisca, quien firmó un hat-trick con definiciones de derecha, izquierda y un remate de cabeza en la segunda mitad. El brasileño completó la goleada en un partido que terminó con dominio visitante desde la expulsión. Aunque el escenario parecía propicio para que Edson Álvarez ingresara, el técnico Domenico Tedesco optó por no mover su once titular. El club turco extendió así su racha invicta y sumó otra victoria en su búsqueda de avanzar en la competencia continental.
Minutos importantes para Mateo Chávez con el AZ Alkmaar
En otro duelo de Conference League, Mateo Chávez fue titular en la victoria del AZ Alkmaar por 0-3 ante Drita de Kosovo. El lateral mexicano completó un encuentro sólido por banda, aunque fue sustituido en los minutos finales del juego y recibió tarjeta amarilla.
Los goles neerlandeses fueron obra de Sven Mijnans, Isak Jensen e Ibrahim Sadiq. Con este triunfo, el AZ sumó nueve puntos y se mantiene en zona de clasificación para la siguiente fase del torneo.
Los tres futbolistas mexicanos cerraron así una jornada variada en Europa, marcada por una titularidad completa, un triunfo sin participación y un aporte defensivo valioso en territorio kosovar.