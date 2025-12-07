Orbelín Pineda lidera a los mexicanos en Europa con gol y MVP en Grecia
Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa, Mateo Chávez y César Montes también tuvieron participación en sus respectivas ligas
La actividad del fin de semana volvió a dejar presencia mexicana en distintas ligas de Europa, con minutos importantes, participaciones directas en el marcador y un desempeño que destacó por encima del resto en Grecia. En un panorama diverso, Orbelín Pineda fue el nombre más relevante gracias a su impacto en el triunfo del AEK Atenas, mientras otros futbolistas mantuvieron continuidad con realidades distintas en sus respectivos clubes.
En Inglaterra, Raúl Jiménez tuvo un papel determinante pese a la derrota del Fulham por 2-1 ante el Crystal Palace en un derbi de Londres. El atacante mexicano participó en la jugada del empate antes del descanso, tras una pared bien ejecutada que concluyó con un disparo efectivo. El gol sostuvo al Fulham en el encuentro durante buena parte del partido, aunque el Palace resolvió el marcador en la recta final a balón parado. Con este resultado, el equipo de Jiménez se mantiene en la zona media-baja de la Premier League, aún con margen respecto al descenso, pero sin estabilidad en sus resultados.
En Chipre, Guillermo Ochoa fue titular en la victoria del AEL Limassol por 3-1 como visitante frente al Omonia Aradippou. El conjunto del arquero mexicano tomó ventaja desde los primeros minutos gracias a un doblete de Luther Singh, mientras que Nemanja Glavcic cerró el marcador en la segunda mitad. Aunque recibió un gol antes del descanso, Ochoa respondió en acciones puntuales y ayudó a sostener el resultado. El AEL llegó a cuatro partidos sin perder y se ubica séptimo en la clasificación, todavía con opciones de acercarse a los primeros lugares.
En la Eredivisie, Mateo Chávez disputó los 90 minutos en el empate 2-2 del AZ Alkmaar ante el Go Ahead Eagles. El lateral mexicano sumó su segunda titularidad de la temporada en un duelo que prolongó la racha sin triunfo de su equipo. El AZ continúa en la quinta posición, aunque el reciente bache ha frenado su avance. Chávez fue amonestado y sigue acumulando experiencia en un torneo que exige constancia y ritmo.
Por su parte, en Rusia, César Montes inició como titular en la victoria del Lokomotiv Moscú por 4-2 frente al Sochi. El defensor mexicano salió de cambio al minuto 86 tras resentirse físicamente, pero antes fue clave al provocar una falta dentro del área que derivó en penal para su equipo. El Lokomotiv se mantiene en el tercer lugar de la liga, a corta distancia del liderato, con Montes consolidado como una pieza habitual en la zaga.
La actuación más destacada llegó en Grecia, donde Orbelín Pineda fue protagonista absoluto en el triunfo 4-1 del AEK Atenas sobre el Atromitos, en la 13ª jornada de la STOIXIMAN Super League 2025-26. El mexicano abrió el marcador al minuto 18 con un certero cabezazo dentro del área, tras un centro de Lazarus Rota, una acción que reflejó su constancia para llegar desde segunda línea. Su rendimiento le valió ser nombrado MVP del partido por COSMOTE TELEKOM.
En la segunda parte, Luka Jovic amplió la ventaja con dos goles —uno de penal y otro en jugada—, mientras que Panagiotis Tsantilas descontó para el Atromitos. El marcador lo cerró Robert Ljubisic al 86’. Con su anotación, Orbelín Pineda llegó a tres goles en la temporada y reafirmó su peso en el funcionamiento del AEK, donde se ha convertido en una referencia constante dentro del medio campo.
El balance general deja a Pineda como el mexicano más influyente de la jornada, en un fin de semana que volvió a mostrar presencia tricolor en distintos escenarios del futbol europeo.