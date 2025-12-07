Orbelín Pineda lidera a los mexicanos en Europa con gol y MVP en Grecia

La actividad del fin de semana volvió a dejar presencia mexicana en distintas ligas de Europa, con minutos importantes, participaciones directas en el marcador y un desempeño que destacó por encima del resto en Grecia. En un panorama diverso, Orbelín Pineda fue el nombre más relevante gracias a su impacto en el triunfo del AEK Atenas, mientras otros futbolistas mantuvieron continuidad con realidades distintas en sus respectivos clubes.

En Inglaterra, Raúl Jiménez tuvo un papel determinante pese a la derrota del Fulham por 2-1 ante el Crystal Palace en un derbi de Londres. El atacante mexicano participó en la jugada del empate antes del descanso, tras una pared bien ejecutada que concluyó con un disparo efectivo. El gol sostuvo al Fulham en el encuentro durante buena parte del partido, aunque el Palace resolvió el marcador en la recta final a balón parado. Con este resultado, el equipo de Jiménez se mantiene en la zona media-baja de la Premier League, aún con margen respecto al descenso, pero sin estabilidad en sus resultados.

En Chipre, Guillermo Ochoa fue titular en la victoria del AEL Limassol por 3-1 como visitante frente al Omonia Aradippou. El conjunto del arquero mexicano tomó ventaja desde los primeros minutos gracias a un doblete de Luther Singh, mientras que Nemanja Glavcic cerró el marcador en la segunda mitad. Aunque recibió un gol antes del descanso, Ochoa respondió en acciones puntuales y ayudó a sostener el resultado. El AEL llegó a cuatro partidos sin perder y se ubica séptimo en la clasificación, todavía con opciones de acercarse a los primeros lugares.