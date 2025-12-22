México cierra 2025 en el lugar 15 del Ranking FIFA rumbo al Mundial 2026

/ 22 diciembre 2025
    México cierra 2025 en el lugar 15 del Ranking FIFA rumbo al Mundial 2026
    La Selección Mexicana terminó el 2025 ubicada en el lugar 15 del Ranking FIFA, una posición que conservará rumbo al año de la Copa del Mundo 2026. FOTO: X/SELECCIÓN NACIONAL

El listado no registró movimientos en los primeros puestos y mantuvo a España como líder

La Selección Mexicana concluyó el año 2025 ubicada en el lugar 15 del Ranking FIFA, una posición que le permite cerrar el ciclo anual con estabilidad en la clasificación internacional y con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026, torneo que tendrá a México como uno de los países anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos.

La FIFA dio a conocer este lunes 22 de diciembre su última actualización del ranking en 2025. El listado no presentó movimientos en los primeros 33 puestos, por lo que España conservó el liderato global, seguida por Argentina y Francia. Esta falta de variaciones respondió a que, desde la publicación anterior del 19 de noviembre, únicamente se consideraron partidos correspondientes a la Copa Árabe, sin impacto en las selecciones de mayor jerarquía.

En el caso del combinado nacional, el equipo dirigido por Javier Aguirre se mantuvo en la misma posición que ocupaba desde la actualización del pasado 20 de noviembre. De esta forma, el Tricolor llegará al año mundialista asentado en el sitio 15, una referencia que servirá como punto de partida para los compromisos de preparación rumbo a 2026.

El balance anual deja números positivos para México. El equipo inició 2025 en el puesto 19 del ranking y logró escalar cuatro posiciones a lo largo del año. En la primera actualización, publicada el 3 de abril, subió al lugar 17; posteriormente, el 10 de julio alcanzó el sitio 13, el mejor registro del Tricolor durante el calendario. Tras algunos ajustes en el segundo semestre, el equipo descendió gradualmente hasta estabilizarse en la decimoquinta plaza.

Este recorrido refleja un año de altibajos controlados, con avances relevantes en la primera mitad y un cierre sin sobresaltos, pero también sin el impulso necesario para consolidarse dentro del top 10. Para el cuerpo técnico y la federación, el ranking funciona como un termómetro del proceso, aunque no como un objetivo final.

Dentro de la Concacaf, Estados Unidos terminó 2025 como la selección mejor ubicada. El conjunto que dirige Mauricio Pochettino cerró en el lugar 14, apenas un escalón por encima de México, pese a que en tres momentos del año el Tricolor logró superarlo en la clasificación.

En el panorama global, España dominó el ranking masculino al finalizar el año. Detrás aparecen Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, todos sin cambios respecto a la actualización previa.

La FIFA también informó que Vietnam fue la selección con mayor avance, al escalar tres lugares hasta el puesto 107. El próximo ranking se publicará el 19 de enero, ya en un año clave para el cierre del camino rumbo al Mundial.

