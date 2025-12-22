México cierra 2025 en el lugar 15 del Ranking FIFA rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana concluyó el año 2025 ubicada en el lugar 15 del Ranking FIFA, una posición que le permite cerrar el ciclo anual con estabilidad en la clasificación internacional y con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026, torneo que tendrá a México como uno de los países anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos.

La FIFA dio a conocer este lunes 22 de diciembre su última actualización del ranking en 2025. El listado no presentó movimientos en los primeros 33 puestos, por lo que España conservó el liderato global, seguida por Argentina y Francia. Esta falta de variaciones respondió a que, desde la publicación anterior del 19 de noviembre, únicamente se consideraron partidos correspondientes a la Copa Árabe, sin impacto en las selecciones de mayor jerarquía.

En el caso del combinado nacional, el equipo dirigido por Javier Aguirre se mantuvo en la misma posición que ocupaba desde la actualización del pasado 20 de noviembre. De esta forma, el Tricolor llegará al año mundialista asentado en el sitio 15, una referencia que servirá como punto de partida para los compromisos de preparación rumbo a 2026.