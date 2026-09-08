México, de la saltillense Mariangela Medina, cae ante Polonia: ¿qué necesita para seguir en el Mundial Sub-20?

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    México, de la saltillense Mariangela Medina, cae ante Polonia: ¿qué necesita para seguir en el Mundial Sub-20?
    México dejó escapar la ventaja ante Polonia y buscará frente a Argentina mantener vivo el sueño de alcanzar los octavos de final. FOTO: X

El Tri llegará al duelo contra Argentina con un punto; aún puede avanzar, aunque otro tropiezo lo dejaría pendiente de resultados ajenos

México Femenil perdió 2-1 ante Polonia en la segunda jornada del Mundial Sub-20 de 2026 y comprometió su clasificación a octavos de final.

El Tri dejó escapar una ventaja temprana en la Arena Katowice y llegará al cierre del Grupo A ante Argentina con un punto y sin margen para otro tropiezo.

El equipo mexicano se adelantó al minuto cinco mediante un autogol de Martyna Bartczak, quien, presionada por Noemí Villalobos, envió el balón por encima de su portera.

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La alegría duró poco: al nueve, Oliwia Zwiazek aprovechó un error en la salida y consiguió el empate con un disparo al ángulo.

Montserrat Saldívar encabezó las aproximaciones mexicanas, pero encontró respuesta en la guardameta Julia Wozniak. El conjunto nacional también buscó imponer condiciones después del descanso, aunque le faltó contundencia para recuperar la ventaja.

El golpe definitivo llegó al minuto 76. Tras revisar una acción de Ashlee Mora sobre Wiktoria Arasniewicz, la árbitra Anahí Fernández señaló penal.

Zuzanna Witek convirtió el cobro ante Camila Vázquez y selló la remontada de las anfitrionas.

¿Qué necesitan México y Mariangela Medina para avanzar en el Mundial Sub-20?

Polonia alcanzó seis puntos y aseguró su clasificación. Argentina es segunda con tres unidades, después de golear 8-0 a Benín; México ocupa el tercer puesto con un punto y diferencia de goles de -1.

Las africanas también tienen una unidad, pero su diferencia es de -8.

Avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. A partir de esa tabla, vencer a Argentina llevaría al Tri a cuatro puntos y le permitiría superarla.

Sería segundo si Benín no derrota a Polonia; si las africanas también ganan, habría que resolver el empate entre ambas selecciones.

Un empate dejaría a México con dos puntos: necesitaría conservar el tercer lugar y superar a por lo menos dos terceros de los otros grupos. Si Benín gana, el Tri sería último y quedaría eliminado.

Perder lo dejaría con una unidad y dependiendo tanto del resultado de Benín como de una combinación favorable entre terceros.

La derrota no equivale por sí sola a eliminación matemática, pero reduciría mucho sus opciones. México necesita anotar para evitar depender de otras selecciones.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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