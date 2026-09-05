México Sub-20 de Mariangela Medina deja escapar triunfo ante Benín en el Mundial Femenil
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El Tricolor desperdició una ventaja de dos tantos frente a Benín y quedó obligado a mejorar antes de medirse con la anfitriona
La Selección Mexicana Femenil Sub-20 comenzó su participación en el Mundial de Polonia 2026 al empatar 2-2 ante Benín después de desperdiciar una ventaja de dos goles. En el plantel tricolor está la portera saltillense Mariangela Medina, jugadora de UCLA que fue suplente.
El conjunto dirigido por Doriva Bueno tomó la iniciativa y convirtió su dominio en ventaja al minuto 21.
Alice Soto conectó con potencia un servicio al área para abrir el marcador, aunque antes del descanso salió por una molestia física que encendió las alarmas.
México mantuvo el control tras el medio tiempo y amplió la diferencia mediante Montserrat Saldívar.
La atacante del América aprovechó una recuperación en campo rival y culminó la jugada con un disparo zurdo para colocar el 2-0.
Sin embargo, el Tri perdió el orden y permitió la reacción africana. Un penal acercó a Benín y luego una pérdida en medio campo dejó mal ubicada a la defensa mexicana, situación que derivó en el empate. La falta de contundencia impidió recuperar la ventaja.
Medina, nacida en Saltillo y formada en Tigres Femenil antes de emigrar al futbol universitario de Estados Unidos, compite por la titularidad con Camila Vázquez y Valentina Murrieta.
Vázquez recibió la confianza en el debut y evitó la remontada con una intervención decisiva.
México deberá corregir: el martes 8 de septiembre enfrentará a Polonia, anfitriona y líder del sector tras golear 3-0 a Argentina; cerrará la fase de grupos el viernes 11 ante la Albiceleste.