México Sub-20 de Mariangela Medina deja escapar triunfo ante Benín en el Mundial Femenil

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 comenzó su participación en el Mundial de Polonia 2026 al empatar 2-2 ante Benín después de desperdiciar una ventaja de dos goles. En el plantel tricolor está la portera saltillense Mariangela Medina, jugadora de UCLA que fue suplente.

El conjunto dirigido por Doriva Bueno tomó la iniciativa y convirtió su dominio en ventaja al minuto 21.

Alice Soto conectó con potencia un servicio al área para abrir el marcador, aunque antes del descanso salió por una molestia física que encendió las alarmas.