México Femenil anuncia convocatoria para enfrentar a Santa Lucía y Brasil

La Dirección de Selecciones Nacionales de México dio a conocer la convocatoria oficial de la Selección Mexicana Femenil para los próximos compromisos de la temporada, que incluyen partidos ante Santa Lucía, así como un duelo amistoso contra Brasil.

Por otra parte, revelaron que el enfrentamiento de las Clasificatorias de Concacaf W frente a Islas Vírgenes, se disputará en Zacatecas.

Bajo el mando del técnico Pedro López, México presentó una lista competitiva de 23 futbolistas que integrarán la selección para los primeros compromisos oficiales del ciclo rumbo al Mundial Femenil Brasil 2027.

Entre las figuras convocadas destacan jugadoras con experiencia en Liga MX Femenil y el extranjero, como Scarlett Camberos, Kiana Palacios, Charlyn Corral y otras piezas clave que buscarán liderar al Tri Femenil en este proceso.