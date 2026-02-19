México Femenil anuncia convocatoria para enfrentar a Santa Lucía y Brasil

Fútbol
/ 19 febrero 2026
    México Femenil anuncia convocatoria para enfrentar a Santa Lucía y Brasil
    La Selección Mexicana Femenil presentó su lista oficial para los duelos ante Santa Lucía y Brasil, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2027. FOTO: ESPECIAL

El equipo dirigido por Pedro López iniciará su camino rumbo al Mundial Brasil 2027 con partidos oficiales ante Santa Lucía e Islas Vírgenes, además de un amistoso internacional frente a Brasil

La Dirección de Selecciones Nacionales de México dio a conocer la convocatoria oficial de la Selección Mexicana Femenil para los próximos compromisos de la temporada, que incluyen partidos ante Santa Lucía, así como un duelo amistoso contra Brasil.

Por otra parte, revelaron que el enfrentamiento de las Clasificatorias de Concacaf W frente a Islas Vírgenes, se disputará en Zacatecas.

Bajo el mando del técnico Pedro López, México presentó una lista competitiva de 23 futbolistas que integrarán la selección para los primeros compromisos oficiales del ciclo rumbo al Mundial Femenil Brasil 2027.

Entre las figuras convocadas destacan jugadoras con experiencia en Liga MX Femenil y el extranjero, como Scarlett Camberos, Kiana Palacios, Charlyn Corral y otras piezas clave que buscarán liderar al Tri Femenil en este proceso.

La concentración inició a finales de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento, antes de viajar al primer duelo de la fase de grupos.

Dentro del calendario confirmado por la Confederación Regional, el equipo nacional visitará a Santa Lucía el 3 de marzo de 2026 como parte de su participación en las Clasificatorias de Concacaf W (fase de grupo), en donde México compite en el Grupo A.

Además, el Tri Femenil tiene programado un encuentro amistoso internacional frente a Brasil, rival de alto nivel que servirá como preparación para continuar con su camino en las eliminatorias mundialistas.

Partido en Zacatecas contra Islas Vírgenes

En un anuncio realizado por las autoridades deportivas y de gobierno, se confirmó que la Selección Mexicana Femenil jugará como local ante Islas Vírgenes de Estados Unidos el 10 de abril de 2026 en el Estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas.

Este partido corresponde a la tercera jornada del grupo en las clasificatorias, ofreciendo a México la oportunidad de disputar un compromiso oficial ante su afición dentro de la ronda de clasificación rumbo a Brasil 2027.

