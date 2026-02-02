Tri Femenil enfrentará a Brasil en amistoso el 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes

La Selección Mexicana Femenil confirmó oficialmente un partido amistoso ante Brasil programado para el sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo Femenil 2027 que se disputará en Brasil.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles de México, en la que destacó la importancia de enfrentar a una de las selecciones más competitivas a nivel mundial.

El duelo está fijado para las 5 de la tarde, y representa el primer compromiso oficial del Tricolor Femenil en 2026.

Rodebaugh señaló que este encuentro ante Brasil forma parte de un plan estratégico para consolidar el proyecto deportivo y fortalecer la identidad de juego del equipo mexicano, con la mirada puesta tanto en la clasificación al Mundial de 2027 como en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.