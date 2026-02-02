Tri Femenil enfrentará a Brasil en amistoso el 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes

    En la Copa Oro W 2024, la Selección Mexicana Femenil cayó 0-3 ante Brasil en las Semifinales, un duelo disputado en el Snapdragon Stadium que significó la eliminación del Tri Femenil del torneo. FOTO: ESPECIAL

La Selección Mexicana Femenil confirmó un amistoso de alto nivel ante las cariocas, como parte de su preparación rumbo al ciclo para el Mundial 2027

La Selección Mexicana Femenil confirmó oficialmente un partido amistoso ante Brasil programado para el sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo Femenil 2027 que se disputará en Brasil.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles de México, en la que destacó la importancia de enfrentar a una de las selecciones más competitivas a nivel mundial.

El duelo está fijado para las 5 de la tarde, y representa el primer compromiso oficial del Tricolor Femenil en 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Tigres, América y Pumas debutan este martes en la Concacaf Copa de Campeones: horarios y transmisión de los juegos

Rodebaugh señaló que este encuentro ante Brasil forma parte de un plan estratégico para consolidar el proyecto deportivo y fortalecer la identidad de juego del equipo mexicano, con la mirada puesta tanto en la clasificación al Mundial de 2027 como en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por su parte, el técnico Pedro López expresó que enfrentar a un rival de la talla de Brasil es una oportunidad para medir el nivel competitivo de sus jugadoras y acelerar el crecimiento del equipo.

Brasil actualmente se ubica entre las selecciones femeninas de élite a nivel mundial, lo que convierte al amistoso en un desafío de alto nivel para México.

Históricamente, los encuentros entre la selección femenil mexicana y Brasil han resultado complicados para México. En sus anteriores duelos, Brasil se ha impuesto en la mayoría de los enfrentamientos, entre ellos una victoria por 3-0 en la Semifinal de la Concacaf W Gold Cup 2024.

Este amistoso en el Estadio Ciudad de los Deportes no solo permitirá al Tri Femenil medir sus capacidades ante rivales de alto calibre, sino también brindar a la afición mexicana un espectáculo internacional de alto nivel antes de los compromisos oficiales del ciclo mundialista.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

