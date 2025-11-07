México vs Brasil por el Tercer Lugar del Mundial Sub-17 Femenil: ¿dónde y a qué hora ver?

/ 7 noviembre 2025
    México vs Brasil por el Tercer Lugar del Mundial Sub-17 Femenil: ¿dónde y a qué hora ver?
    El Prince Moulay Abdellah Annex en Rabat será escenario del duelo por el tercer lugar. FOTO: ESPECIAL

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 enfrentará a Brasil en el duelo por el tercer lugar del Mundial de Marruecos 2025

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 tiene una última oportunidad para cerrar el Mundial de Marruecos 2025 con una medalla histórica.

Este sábado, el Tri se enfrentará a la Selección de Brasil Femenil Sub-17 en el partido por el Tercer Lugar, un duelo que llega tras las dolorosas Semifinales, pero que también representa un escenario para reivindicar el torneo realizado y dejar una imagen final de carácter y competitividad.

EL CONTEXTO DEL PARTIDO

El encuentro se disputará en el Prince Moulay Abdellah Annex Stadium de Rabat, a las 9:30 de la mañana, transmitido por ViX Premium, donde ambos equipos buscarán despedirse con el podio.

México cayó por la mínima frente a Países Bajos en Semifinales, mientras que Brasil fue superado por Corea del Norte en un compromiso que exhibió algunas grietas defensivas del cuadro sudamericano.

CÓMO LLEGA MÉXICO

La escuadra mexicana ha sostenido un torneo basado en orden, disciplina táctica y capacidad para competir en partidos cerrados. Aunque el gol ha faltado en momentos clave, la solidez defensiva ha mantenido con vida al equipo en escenarios de alto estrés.

Para este duelo, México necesita encontrar mayor precisión en el último toque y aprovechar los espacios que Brasil suele conceder cuando adelanta líneas.

QUÉ PROPONDRÁ BRASIL

Brasil dependerá de su técnica y ritmo ofensivo, buscando desgastar progresivamente al Tri. Sin embargo, su desempeño en semifinales mostró que cuando el partido se vuelve físico y táctico, el equipo canarinho puede sufrir para sostener su idea.

México deberá cortar circuitos por los costados y evitar duelos largos en transición defensiva, donde Brasil es especialmente peligroso.

Se pronostica un partido parejo, de ritmo alto y con momentos de tensión en medio campo. México buscará controlar el ritmo y Brasil intentará acelerar el duelo cuando tenga la pelota.

La victoria podría decidirse por una jugada individual o un balón parado para ambas escuadras.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

