México vs Brasil por el Tercer Lugar del Mundial Sub-17 Femenil: ¿dónde y a qué hora ver?

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 tiene una última oportunidad para cerrar el Mundial de Marruecos 2025 con una medalla histórica.

Este sábado, el Tri se enfrentará a la Selección de Brasil Femenil Sub-17 en el partido por el Tercer Lugar, un duelo que llega tras las dolorosas Semifinales, pero que también representa un escenario para reivindicar el torneo realizado y dejar una imagen final de carácter y competitividad.

EL CONTEXTO DEL PARTIDO

El encuentro se disputará en el Prince Moulay Abdellah Annex Stadium de Rabat, a las 9:30 de la mañana, transmitido por ViX Premium, donde ambos equipos buscarán despedirse con el podio.

México cayó por la mínima frente a Países Bajos en Semifinales, mientras que Brasil fue superado por Corea del Norte en un compromiso que exhibió algunas grietas defensivas del cuadro sudamericano.