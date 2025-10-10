México vs Colombia: horario, transmisión y previa del amistoso internacional en Arlington

México y Colombia volverán a verse las caras este sábado 11 de octubre, en un duelo amistoso internacional que promete emociones.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, una de las sedes del próximo Mundial.

A lo largo de la historia, se han enfrentado más de 30 veces, con un balance parejo: México suma entre 10 y 14 victorias, mientras que Colombia ha ganado en 9 a 10 ocasiones, además de varios empates.

En los últimos cinco enfrentamientos, los sudamericanos dominan con tres triunfos, un empate y una derrota, incluyendo el más reciente, cuando Colombia venció 3-2 al Tri en 2023.

CÓMO LLEGA MÉXICO

Bajo la dirección de Javier “Vasco” Aguirre, México atraviesa una etapa de ajustes rumbo al Mundial 2026 que coorganizará junto a Canadá y Estados Unidos.

El estratega ha apostado por una mezcla de experiencia y juventud para fortalecer el plantel.