    México vs Colombia: horario, transmisión y previa del amistoso internacional en Arlington
    Colombia ya sabe lo que es vencer al Tricolor: en su último enfrentamiento, disputado en diciembre de 2023 en Estados Unidos, los cafetaleros se impusieron 3-2 tras remontar un marcador adverso y exhibir su poder ofensivo. FOTO: ESPECIAL

El Tri se mide ante la poderosa Colombia en un nuevo ensayo rumbo al Mundial 2026, con la mira puesta en consolidar el proyecto de Javier Aguirre

México y Colombia volverán a verse las caras este sábado 11 de octubre, en un duelo amistoso internacional que promete emociones.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, una de las sedes del próximo Mundial.

A lo largo de la historia, se han enfrentado más de 30 veces, con un balance parejo: México suma entre 10 y 14 victorias, mientras que Colombia ha ganado en 9 a 10 ocasiones, además de varios empates.

En los últimos cinco enfrentamientos, los sudamericanos dominan con tres triunfos, un empate y una derrota, incluyendo el más reciente, cuando Colombia venció 3-2 al Tri en 2023.

CÓMO LLEGA MÉXICO

Bajo la dirección de Javier “Vasco” Aguirre, México atraviesa una etapa de ajustes rumbo al Mundial 2026 que coorganizará junto a Canadá y Estados Unidos.

El estratega ha apostado por una mezcla de experiencia y juventud para fortalecer el plantel.

El Tri viene de resultados irregulares en sus últimos amistosos, con empates ante Japón y Corea del Sur, aunque mostrando mejoría en el juego colectivo.

Entre las bajas confirmadas están Raúl Jiménez y Edson Álvarez, ambos por molestias físicas, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades para Santiago Giménez, Julián Quiñones y Marcel Ruiz.

Posible alineación de México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda; Diego Laínez, Julián Quiñones y Santiago Giménez.

CÓMO LLEGA COLOMBIA

La Selección de Néstor Lorenzo llega en un gran momento futbolístico. Colombia ya aseguró su boleto al Mundial 2026 tras terminar en tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas y buscará mantener su racha de buenos resultados.

Los cafeteros golearon recientemente a Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3), mostrando contundencia ofensiva y una gran versión de figuras como Luis Díaz y James Rodríguez.

No obstante, tendrán ausencias sensibles: Jhon Arias, Jhon Córdoba y Camilo Vargas no estarán disponibles.

Posible alineación de Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

HORARIO Y DÓNDE VER MÉXICO VS COLOMBIA

El duelo entre México y Colombia se jugará este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 7 de la noche.

Transmisión en vivo: Canal 5 y Azteca 7 por televisión abierta; TUDN por señal de paga y ViX en streaming gratuito.

QUÉ SE ESPERA DEL PARTIDO

El enfrentamiento promete ser atractivo y de alto ritmo. México buscará imponer su presión y aprovechar el apoyo de la afición mexicana en territorio estadounidense, mientras que Colombia intentará mantener su poderío ofensivo.

Analistas internacionales prevén un partido con goles de ambos lados, y algunos pronósticos incluso dan ligera ventaja a Colombia (2-1), aunque el Tri podría aprovechar la localía simbólica para equilibrar las acciones.

Este compromiso servirá como prueba clave para Aguirre, quien afina detalles rumbo a la Copa del Mundo, mientras que Colombia quiere consolidarse como una de las selecciones más sólidas de Sudamérica.

