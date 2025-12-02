México vs Portugal y Bélgica: fechas y sedes de los partidos preparatorios del Tri rumbo al Mundial
Los partidos servirán para medir al equipo frente a selecciones europeas consolidadas y acercarse al objetivo de estar listos como anfitriones del torneo
La Selección Mexicana tendrá dos partidos de preparación de alto nivel en la antesala de la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá a Portugal y Bélgica a finales de marzo, encuentros que forman parte del plan de trabajo diseñado para evaluar el desempeño del conjunto nacional frente a rivales europeos de prestigio.
El primer compromiso será el sábado 28 de marzo, cuando México reciba a Portugal en el Estadio Azteca a las 19:00 horas. La sede de Santa Úrsula volverá a albergar un partido internacional tras su proceso de renovación y se perfila para ser uno de los centros del Mundial que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá. El regreso del inmueble también marca un punto relevante en el armado del calendario de preparación.
Posteriormente, el martes 31 de marzo, el Tricolor viajará a Chicago para enfrentar a Bélgica en el Soldier Field. El encuentro está programado para las 19:00 horas del centro de México (20:00 locales). Será el último duelo de esta ventana FIFA y permitirá al cuerpo técnico analizar el rendimiento del plantel en dos escenarios contrastantes: la altura de la Ciudad de México y un estadio estadounidense con condiciones climáticas distintas.
Estos partidos tienen como finalidad ofrecer al combinado mexicano oportunidades de competencia frente a selecciones que han mantenido presencia constante en rondas avanzadas de torneos internacionales. Para el proyecto que encabeza Aguirre, enfrentar a rivales con estilos y estructuras tácticas diversas es un componente clave en la ruta hacia el Mundial.
En cuanto a la venta de boletos, Claro Sports adelantó que la preventa para el México vs. Portugal iniciará el 10 de diciembre, disponible para quienes utilicen tarjetas de crédito Banorte. Se espera que en los próximos días se den a conocer los detalles completos sobre precios y fases de venta.
El anuncio de estos encuentros se suma al proceso de confirmación de partidos que la Federación Mexicana ha programado para los próximos meses. La intención es mantener una línea de preparación continua que incluya a selecciones con distintos perfiles competitivos.
Con la organización del Mundial en puerta, la Selección Mexicana busca sostener un calendario que permita a los jugadores acumular ritmo y adaptarse a diversos contextos. Los duelos de marzo contra Portugal y Bélgica representan otra etapa en ese trayecto, con la intención de obtener conclusiones útiles para el trabajo que continuará durante 2025.