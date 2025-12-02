México vs Portugal y Bélgica: fechas y sedes de los partidos preparatorios del Tri rumbo al Mundial

La Selección Mexicana tendrá dos partidos de preparación de alto nivel en la antesala de la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá a Portugal y Bélgica a finales de marzo, encuentros que forman parte del plan de trabajo diseñado para evaluar el desempeño del conjunto nacional frente a rivales europeos de prestigio.

El primer compromiso será el sábado 28 de marzo, cuando México reciba a Portugal en el Estadio Azteca a las 19:00 horas. La sede de Santa Úrsula volverá a albergar un partido internacional tras su proceso de renovación y se perfila para ser uno de los centros del Mundial que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá. El regreso del inmueble también marca un punto relevante en el armado del calendario de preparación.

TE PUEDE INTERESAR: Red Bull le da las gracias a Tsunoda y completa su equipo: así queda la parrilla de Fórmula 1 para 2026

Posteriormente, el martes 31 de marzo, el Tricolor viajará a Chicago para enfrentar a Bélgica en el Soldier Field. El encuentro está programado para las 19:00 horas del centro de México (20:00 locales). Será el último duelo de esta ventana FIFA y permitirá al cuerpo técnico analizar el rendimiento del plantel en dos escenarios contrastantes: la altura de la Ciudad de México y un estadio estadounidense con condiciones climáticas distintas.