América asegura a Thiago Espinosa: las Águilas ejecutan la compra definitiva del lateral uruguayo

Con 21 años , Espinosa convenció a la institución gracias a sus condiciones y proyección, pese a que durante la gestión de André Jardine tuvo escasa participación con el primer equipo. Ahora, con Guillermo Almada al frente del banquillo, el panorama luce distinto, ya que el técnico uruguayo se ha caracterizado por impulsar el desarrollo de jóvenes talentos.

El Club América decidió apostar por el futuro y aseguró la permanencia de Thiago Espinosa , luego de hacer efectiva la opción de compra que tenía sobre el lateral uruguayo. Fuentes cercanas a la negociación confirmaron a Súper Deportivo que la directiva azulcrema acordó la adquisición definitiva del futbolista, quien llegó al equipo en calidad de préstamo a principios de 2026.

De acuerdo con el periodista César Merlo, América pagará 2 millones de dólares al Racing Club de Montevideo, dueño de los derechos del jugador, para concretar la transferencia. Además, Espinosa firmará un contrato por cuatro años, asegurando así su continuidad a largo plazo con las Águilas.

La competencia por la lateral izquierda promete intensificarse. Cristian Borja, quien parecía estar cerca de salir del club, permanecerá en la plantilla tras una lesión sufrida durante la pasada liguilla, por lo que ambos futbolistas disputarán el puesto en el esquema de Almada.

Desde su llegada al Nido en febrero de 2026, Espinosa disputó seis partidos con el primer equipo, suficientes para mostrar velocidad, capacidad de desborde y buen recorrido por la banda izquierda, cualidades que la directiva considera fundamentales para el futuro del equipo.

El defensor nació el 9 de noviembre de 2004 en Rosario, Uruguay, mide 1.76 metros y se desempeña principalmente como lateral izquierdo, aunque también puede jugar como volante o extremo por el mismo sector gracias a su versatilidad táctica.

Antes de llegar a Racing de Montevideo en 2024, el uruguayo se formó en las fuerzas básicas de Peñarol, club con el que conquistó la Copa Libertadores Sub-20 de 2022. Según datos de Transfermarkt, su valor de mercado ronda actualmente 1.5 millones de euros, una cifra cercana a la inversión realizada por el conjunto azulcrema.

Con esta operación, América reafirma su apuesta por rejuvenecer la plantilla y fortalecer una posición clave, confiando en que Thiago Espinosa pueda consolidarse como una pieza importante en el proyecto deportivo encabezado por Guillermo Almada.