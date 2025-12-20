Miguel Borja apunta a reforzar a Cruz Azul en el Clausura 2026

Cruz Azul analiza seriamente la incorporación de Miguel Borja como refuerzo ofensivo para el Clausura 2026, en una operación que busca cubrir la salida de Ángel Sepúlveda y fortalecer una zona clave del equipo de cara al próximo torneo de la Liga MX.

De acuerdo con reportes surgidos en Argentina y México, el delantero colombiano se encuentra en el radar de Cruz Azul, que busca un atacante de área con experiencia internacional y recorrido probado en competiciones de alto nivel.

Borja aparece como una alternativa viable ante la necesidad inmediata de gol tras la baja de Sepúlveda, quien dejó un hueco importante en la estructura ofensiva celeste.

TE PUEDE INTERESAR: Así quedó la mandíbula de Jake Paul tras caer por KO ante Anthony Joshua

El posible arribo del atacante sudamericano se daría luego de su etapa con River Plate, club en el que se mantuvo como una de las referencias ofensivas durante los últimos años, aunque con un rol que fue variando según los momentos deportivos del equipo.