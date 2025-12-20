Miguel Borja apunta a reforzar a Cruz Azul en el Clausura 2026

/ 20 diciembre 2025
    Miguel Borja apunta a reforzar a Cruz Azul en el Clausura 2026
    Miguel Borja podría convertirse en el nuevo referente ofensivo de Cruz Azul tras su etapa con River Plate. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El delantero colombiano Miguel Borja, con amplio recorrido en River Plate, surge como opción de Cruz Azul para cubrir la baja de Ángel Sepúlveda

Cruz Azul analiza seriamente la incorporación de Miguel Borja como refuerzo ofensivo para el Clausura 2026, en una operación que busca cubrir la salida de Ángel Sepúlveda y fortalecer una zona clave del equipo de cara al próximo torneo de la Liga MX.

De acuerdo con reportes surgidos en Argentina y México, el delantero colombiano se encuentra en el radar de Cruz Azul, que busca un atacante de área con experiencia internacional y recorrido probado en competiciones de alto nivel.

Borja aparece como una alternativa viable ante la necesidad inmediata de gol tras la baja de Sepúlveda, quien dejó un hueco importante en la estructura ofensiva celeste.

El posible arribo del atacante sudamericano se daría luego de su etapa con River Plate, club en el que se mantuvo como una de las referencias ofensivas durante los últimos años, aunque con un rol que fue variando según los momentos deportivos del equipo.

Durante su paso por el conjunto millonario, Miguel Borja disputó 159 partidos oficiales, en los que marcó 62 goles y aportó 10 asistencias en todas las competencias.

Estos números lo colocan como uno de los atacantes más productivos del club en el periodo reciente, con un promedio cercano a un gol cada dos partidos.

En su etapa más reciente con River, correspondiente a la temporada 2025, el delantero colombiano participó en 48 encuentros, en los que convirtió ocho goles y sumó tres asistencias, alternando titularidades y suplencias dentro de un plantel con alta competencia interna.

A pesar de no ser su mejor año estadístico, Borja mantuvo presencia constante en torneos locales e internacionales.

En Cruz Azul, la directiva considera que el perfil físico, la experiencia y la capacidad de definición de Borja podrían encajar como relevo directo de Ángel Sepúlveda, quien se marchó a Chivas, aportando variantes en el ataque y presencia en el área rival.

Además, el hecho de que el colombiano pueda llegar como agente libre facilitaría la negociación y reduciría el impacto económico de la operación.

Por ahora, la posible llegada de Miguel Borja se mantiene como una opción avanzada en el mercado, a la espera de definiciones contractuales y del ajuste final en el plantel celeste rumbo al Clausura 2026.

