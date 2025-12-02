Chivas analiza la llegada de Ángel Sepúlveda en el próximo mercado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El atacante busca mayor protagonismo y podría volver a Guadalajara, mientras la directiva cementera analiza la operación
El futuro de Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul, podría tomar un rumbo diferente en el próximo mercado de transferencias. El atacante, quien perdió protagonismo en la alineación titular desde la mitad del torneo Apertura 2025, ha despertado el interés de otros clubes, y Chivas aparece como una opción concreta para su posible regreso a Guadalajara.
Fuentes cercanas al jugador indicaron que el representante de Sepúlveda ha ofrecido al delantero al conjunto rojiblanco, lo que ha generado acercamientos preliminares. Aunque Sepúlveda mantiene contrato vigente con Cruz Azul hasta diciembre de 2026, los contactos por parte de Chivas han sido tomados con atención por la directiva cementera, que no descarta una negociación si ambas partes consideran conveniente la operación.
TE PUEDE INTERESAR: Red Bull le da las gracias a Tsunoda y completa su equipo: así queda la parrilla de Fórmula 1 para 2026
Dentro de Cruz Azul, hay disposición para evaluar una posible salida, especialmente ante la disminución de minutos que ha tenido Sepúlveda en los últimos meses. Por su parte, el jugador no descartaría la idea de regresar a Guadalajara, club en el que ya militó durante 2018 y donde dejó buena impresión entre la afición y cuerpo técnico.
El momento de definir la operación dependerá del cierre del torneo, cuando ambas instituciones puedan revisar sus plantillas y necesidades estratégicas, así como permitir que Sepúlveda valore el proyecto deportivo que Chivas le presente. La negociación, en caso de concretarse, podría implicar un análisis de tiempo de juego y rol dentro del equipo rojiblanco, considerando la actual competencia ofensiva que tiene el club.
En Chivas, la delantera cuenta con varios nombres que compiten por minutos: Ricardo Marín, Teun Wilke y Armando González forman parte del plantel actual, mientras que Alan Pulido podría salir en el próximo mercado y Javier “Chicharito” Hernández concluye su contrato, que no se renovará. La llegada de Sepúlveda ampliaría las opciones ofensivas del equipo, generando mayor competencia y profundidad en la línea de ataque.
Para Cruz Azul, la Copa Intercontinental 2025 será un objetivo importante, y cualquier decisión sobre la permanencia de Sepúlveda tendrá que considerarse sin afectar la preparación del equipo en torneos internacionales. El club analizará con cautela si una venta beneficia a ambas partes, mientras que Sepúlveda evaluará la posibilidad de un regreso a Guadalajara como una opción que podría relanzar su carrera y aumentar su participación en el terreno de juego.