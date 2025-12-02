Chivas analiza la llegada de Ángel Sepúlveda en el próximo mercado

Fútbol
/ 2 diciembre 2025
    Chivas analiza la llegada de Ángel Sepúlveda en el próximo mercado
    Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul, despierta interés de Chivas para el próximo mercado de fichajes. FOTO: MEXPSORT

El atacante busca mayor protagonismo y podría volver a Guadalajara, mientras la directiva cementera analiza la operación

El futuro de Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul, podría tomar un rumbo diferente en el próximo mercado de transferencias. El atacante, quien perdió protagonismo en la alineación titular desde la mitad del torneo Apertura 2025, ha despertado el interés de otros clubes, y Chivas aparece como una opción concreta para su posible regreso a Guadalajara.

Fuentes cercanas al jugador indicaron que el representante de Sepúlveda ha ofrecido al delantero al conjunto rojiblanco, lo que ha generado acercamientos preliminares. Aunque Sepúlveda mantiene contrato vigente con Cruz Azul hasta diciembre de 2026, los contactos por parte de Chivas han sido tomados con atención por la directiva cementera, que no descarta una negociación si ambas partes consideran conveniente la operación.

TE PUEDE INTERESAR: Red Bull le da las gracias a Tsunoda y completa su equipo: así queda la parrilla de Fórmula 1 para 2026

Dentro de Cruz Azul, hay disposición para evaluar una posible salida, especialmente ante la disminución de minutos que ha tenido Sepúlveda en los últimos meses. Por su parte, el jugador no descartaría la idea de regresar a Guadalajara, club en el que ya militó durante 2018 y donde dejó buena impresión entre la afición y cuerpo técnico.

El momento de definir la operación dependerá del cierre del torneo, cuando ambas instituciones puedan revisar sus plantillas y necesidades estratégicas, así como permitir que Sepúlveda valore el proyecto deportivo que Chivas le presente. La negociación, en caso de concretarse, podría implicar un análisis de tiempo de juego y rol dentro del equipo rojiblanco, considerando la actual competencia ofensiva que tiene el club.

En Chivas, la delantera cuenta con varios nombres que compiten por minutos: Ricardo Marín, Teun Wilke y Armando González forman parte del plantel actual, mientras que Alan Pulido podría salir en el próximo mercado y Javier “Chicharito” Hernández concluye su contrato, que no se renovará. La llegada de Sepúlveda ampliaría las opciones ofensivas del equipo, generando mayor competencia y profundidad en la línea de ataque.

Para Cruz Azul, la Copa Intercontinental 2025 será un objetivo importante, y cualquier decisión sobre la permanencia de Sepúlveda tendrá que considerarse sin afectar la preparación del equipo en torneos internacionales. El club analizará con cautela si una venta beneficia a ambas partes, mientras que Sepúlveda evaluará la posibilidad de un regreso a Guadalajara como una opción que podría relanzar su carrera y aumentar su participación en el terreno de juego.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Guadalajara

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Cruz Azul
Liga MX

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Coahuila se ubicó entre los estados con los mejores ingresos para los trabajadores de la manufactura.

Coahuila, en el top 6 en salarios promedio en sector manufacturero: Inegi
Pemex sigue siendo una sangría para las finanzas públicas del país.

Genera Pemex boquete económico de 284 mil mdp en 2025
El Secretario de Educación resaltó el impulso a las estrategias educativas para mejorar la enseñanza de inglés, así como el uso correcto de la inteligencia artificial.

Coahuila: Destaca Secretario de Educación nuevas acciones en inglés, tecnología y socioemocional
Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable el lunes en una Corte de Distrito del Norte de Illinois.

Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; admite haber secuestrado a ‘El Mayo’

Una bodega improvisada en una vivienda de la colonia Eucalipto se incendió luego de que cuatro menores jugaran con cerillos.

Por un ‘juego de niños’, menores prenden fuego a domicilio de su vecino en Lomas del Bosque
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el aumento al salario mínimo 2026 se dará a conocer en los próximos días. Te contamos cuánto podría subir y qué falta para que sea oficial.

Salario mínimo 2026 en México... ¿cuánto subiría y cuándo se anunciará el aumento?
Un juez del Estado de México vinculó a proceso a 12 elementos de la Policía Municipal de Acambay por su presunta participación en un ataque armado que dejó un oficial muerto y cuatro lesionados.

Vinculan a proceso a 12 policías de Acambay por homicidio agravado en ataque a agentes estatales
Contundente. La reina de belleza mexicana aseguró que no renunciará a su título y calificó como injustos los ataques que han surgido en redes sociales.

‘Yo me merezco esta corona’: Fátima Bosch rechaza que renunciará a Miss Universo