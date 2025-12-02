Chivas analiza la llegada de Ángel Sepúlveda en el próximo mercado

El futuro de Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul, podría tomar un rumbo diferente en el próximo mercado de transferencias. El atacante, quien perdió protagonismo en la alineación titular desde la mitad del torneo Apertura 2025, ha despertado el interés de otros clubes, y Chivas aparece como una opción concreta para su posible regreso a Guadalajara.

Fuentes cercanas al jugador indicaron que el representante de Sepúlveda ha ofrecido al delantero al conjunto rojiblanco, lo que ha generado acercamientos preliminares. Aunque Sepúlveda mantiene contrato vigente con Cruz Azul hasta diciembre de 2026, los contactos por parte de Chivas han sido tomados con atención por la directiva cementera, que no descarta una negociación si ambas partes consideran conveniente la operación.

Dentro de Cruz Azul, hay disposición para evaluar una posible salida, especialmente ante la disminución de minutos que ha tenido Sepúlveda en los últimos meses. Por su parte, el jugador no descartaría la idea de regresar a Guadalajara, club en el que ya militó durante 2018 y donde dejó buena impresión entre la afición y cuerpo técnico.