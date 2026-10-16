Muerte de Gael Uscanga sacude a Piratas FC: denuncian a dueño, técnico y médico por presunto homicidio

La muerte de Gael Uscanga Carranza, juvenil de Piratas FC, abrió un nuevo capítulo judicial en Veracruz. Su familia habría presentado una denuncia por posible homicidio culposo o por omisión contra integrantes del club de la Liga de Expansión MX, tras más de 40 días sin respuestas concluyentes sobre el fallecimiento del 4 de septiembre. Según el periodista Ignacio “Fantasma” Suárez, los señalados son Carlos Vives, dueño y presidente del club; Carlos Benavides, director general; Mario García, técnico del primer equipo, y el médico de la institución, cuyo nombre no fue revelado.

El comunicador aseguró que la madre del joven recibió asesoría legal. La denuncia todavía no cuenta con confirmación oficial pública. Gael, de 15 años, comenzó a sentirse mal durante el calentamiento en el estadio Luis “Pirata” Fuente, en Boca del Río.

El club sostuvo que le brindó primeros auxilios, le suministró oxígeno y lo trasladó a la Cruz Roja a petición de su madre. El futbolista llegó sin signos vitales. Esa explicación es cuestionada por la familia. De acuerdo con Suárez, el menor fue trasladado en una camioneta del equipo, sin ambulancia ni paramédicos, pese a que había hospitales privados más cercanos. También señaló que acudir a la Cruz Roja habría estado relacionado con la falta de seguro médico. Son señalamientos todavía sujetos a investigación, no responsabilidades comprobadas. Otro punto central es la necropsia. La madre de Gael reclama que no ha recibido el dictamen completo y solicitó acceso a documentos de la carpeta de investigación.

Aunque el acta de defunción menciona un infarto agudo al miocardio, la familia exige saber qué ocurrió y si se aplicaron los protocolos de emergencia. También hay versiones contrapuestas sobre el vínculo del joven con Piratas FC: el club lo describió como invitado, mientras sus familiares sostienen que llevaba meses entrenando con el primer equipo. Ahora piden esclarecer la atención que recibió y determinar si hubo omisiones sancionables.