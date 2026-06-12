Mundial 2026: César Ramos dirigirá el Irán-Nueva Zelanda en Los Ángeles

El árbitro mexicano César Arturo Ramos ya conoce la fecha y el escenario de su debut en la Copa del Mundo 2026. La FIFA lo designó para dirigir el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G del torneo. El compromiso se disputará el próximo 15 de junio en la ciudad de Los Ángeles y marcará el inicio de la tercera experiencia mundialista para el silbante originario de México, quien previamente formó parte de las ediciones de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Para este encuentro, Ramos estará acompañado por los asistentes mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra. El equipo arbitral también contará con la participación de los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara, quienes estarán involucrados en las labores de apoyo y videoarbitraje. La designación representa un nuevo paso en la trayectoria internacional de Ramos, considerado uno de los árbitros mexicanos con mayor presencia en competencias organizadas por la FIFA durante la última década. El duelo entre iraníes y neozelandeses será el octavo partido mundialista que dirija en su carrera.

Desde su debut en Rusia 2018, el árbitro ha acumulado experiencia en distintos escenarios de la máxima competencia del futbol. Con el compromiso del Grupo G sumará un nuevo encuentro de fase de grupos a su historial, etapa en la que ha tenido participación constante en sus tres apariciones mundialistas. Además, este partido tendrá un significado especial al tratarse de la primera ocasión en que Ramos dirija un enfrentamiento que involucre a las selecciones de Irán y Nueva Zelanda dentro de una Copa del Mundo. La presencia mexicana en el arbitraje del torneo no se limita a Ramos. Un día antes, la árbitra Katia Itzel García hará su presentación en el campeonato al ser designada para el encuentro entre Países Bajos y Japón, programado en la ciudad de Dallas. Hasta ahora, el momento más relevante en la carrera mundialista de César Ramos se produjo en Catar 2022, cuando fue elegido para dirigir la semifinal entre Francia y Marruecos. Aquella designación lo colocó entre los árbitros de mayor confianza para la FIFA y consolidó una trayectoria que ahora suma un nuevo capítulo en el Mundial de 2026, donde buscará mantener la presencia del arbitraje mexicano en las etapas más importantes de la competencia.

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