Mundial 2026: Colombia sorprende a Portugal de Cristiano y Congo avanza a 16avos

Colombia y Congo le cambiaron el pulso al Grupo K del Mundial 2026 en una noche que dejó golpes de autoridad, tensión hasta el final y una confirmación: en esta Copa del Mundo no hay nombres pequeños cuando la clasificación está en juego. En Miami, Colombia salió a jugar contra Portugal como si necesitara la victoria, aunque el empate le bastaba para asegurar el liderato. Frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, la Selección cafetera sostuvo un partido de carácter y concentración. No se desordenó cuando los lusos intentaron acelerar, no se escondió cuando el balón pasó por los pies de sus figuras y tampoco renunció a atacar.

El 0-0 no fue un trámite, sino una prueba de madurez. Colombia entendió que el partido también se ganaba desde la paciencia: cerró caminos, apretó en campo medio y obligó a Portugal a vivir incómodo. Cristiano Ronaldo tuvo que pelear lejos de la zona donde suele pesar más, mientras el equipo sudamericano encontró en su orden defensivo el argumento que lo mantiene invicto y líder del sector. La imagen final fue poderosa para el futbol colombiano: empatarle a Portugal, dejar atrás a una selección candidata y avanzar como primero de grupo. El resultado premia el arranque que Colombia había construido ante Uzbekistán y Congo, y aumenta la ilusión de una afición que mira los 16avos de Final con ambición real.

La otra historia de la noche se escribió en Atlanta. Congo llegó obligado a ganar y respondió con la contundencia de quien no quería despedirse. Su victoria 3-1 sobre Uzbekistán fue mucho más que un resultado: fue boleto a la siguiente ronda, un golpe emocional para todo un país y una de las sorpresas de la fase de grupos. Después de competir de tú a tú con Portugal y de caer por la mínima ante Colombia, los Leopardos necesitaban completar la obra. Lo hicieron con personalidad, aprovechando espacios de Uzbekistán y resistiendo cuando el partido se calentó. Cada llegada africana cargó con sentido de urgencia y acercó a Congo a una clasificación que parecía lejana al inicio del grupo. Uzbekistán, que buscaba un triunfo milagroso para seguir con vida, terminó rebasado por un rival más intenso y más claro en el área. Congo no solo ganó: convenció en el momento más importante.

Con estos resultados, Colombia se queda con la cima del Grupo K, Portugal avanza en segundo lugar y Congo se mete a los 16avos como uno de los terceros clasificados. El Mundial 2026 recuerda que las jerarquías pesan, pero no deciden solas: Colombia desafió a Cristiano Ronaldo y Congo convirtió la presión en historia.

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