Mundial 2026: Colombia sorprende a Portugal de Cristiano y Congo avanza a 16avos

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    Mundial 2026: Colombia sorprende a Portugal de Cristiano y Congo avanza a 16avos
    Colombia frenó a la Portugal de Cristiano Ronaldo y cerró como líder del Grupo K; Congo también dio la sorpresa al clasificar a 16avos. FOTOS: AP

Los cafeteros empataron ante los lusos y aseguró el liderato del Grupo K, mientras que el sorpresivo cuadro africano vencieron a los asiáticos y selló su pase a la siguiente ronda

Colombia y Congo le cambiaron el pulso al Grupo K del Mundial 2026 en una noche que dejó golpes de autoridad, tensión hasta el final y una confirmación: en esta Copa del Mundo no hay nombres pequeños cuando la clasificación está en juego.

En Miami, Colombia salió a jugar contra Portugal como si necesitara la victoria, aunque el empate le bastaba para asegurar el liderato. Frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, la Selección cafetera sostuvo un partido de carácter y concentración.

No se desordenó cuando los lusos intentaron acelerar, no se escondió cuando el balón pasó por los pies de sus figuras y tampoco renunció a atacar.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/oficial-mexico-vs-ecuador-en-16avos-del-mundial-2026-cuando-a-que-hora-y-donde-ver-el-partido-GH21735157

El 0-0 no fue un trámite, sino una prueba de madurez. Colombia entendió que el partido también se ganaba desde la paciencia: cerró caminos, apretó en campo medio y obligó a Portugal a vivir incómodo.

Cristiano Ronaldo tuvo que pelear lejos de la zona donde suele pesar más, mientras el equipo sudamericano encontró en su orden defensivo el argumento que lo mantiene invicto y líder del sector.

La imagen final fue poderosa para el futbol colombiano: empatarle a Portugal, dejar atrás a una selección candidata y avanzar como primero de grupo.

El resultado premia el arranque que Colombia había construido ante Uzbekistán y Congo, y aumenta la ilusión de una afición que mira los 16avos de Final con ambición real.

La otra historia de la noche se escribió en Atlanta. Congo llegó obligado a ganar y respondió con la contundencia de quien no quería despedirse.

Su victoria 3-1 sobre Uzbekistán fue mucho más que un resultado: fue boleto a la siguiente ronda, un golpe emocional para todo un país y una de las sorpresas de la fase de grupos.

Después de competir de tú a tú con Portugal y de caer por la mínima ante Colombia, los Leopardos necesitaban completar la obra. Lo hicieron con personalidad, aprovechando espacios de Uzbekistán y resistiendo cuando el partido se calentó.

Cada llegada africana cargó con sentido de urgencia y acercó a Congo a una clasificación que parecía lejana al inicio del grupo.

Uzbekistán, que buscaba un triunfo milagroso para seguir con vida, terminó rebasado por un rival más intenso y más claro en el área. Congo no solo ganó: convenció en el momento más importante.

Con estos resultados, Colombia se queda con la cima del Grupo K, Portugal avanza en segundo lugar y Congo se mete a los 16avos como uno de los terceros clasificados.

El Mundial 2026 recuerda que las jerarquías pesan, pero no deciden solas: Colombia desafió a Cristiano Ronaldo y Congo convirtió la presión en historia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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