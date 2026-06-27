Mundial 2026: Messi guía a Argentina perfecta; Argelia y Austria avanzan tras empate de locura

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    Mundial 2026: Messi guía a Argentina perfecta; Argelia y Austria avanzan tras empate de locura
    Lionel Messi volvió a marcar con Argentina en el Mundial 2026 y lideró el cierre perfecto de la Albiceleste en la Fase de Grupos. FOTO: AP

Argentina venció a Jordania con otro gol de Messi y cerró perfecta el Grupo J; Austria y Argelia también sellaron su pase a 16avos

Argentina cerró la Fase de Grupos del Mundial 2026 como candidato y con una imagen que se volvió costumbre: Lionel Messi entrando desde el banco para cambiar el pulso de una noche que parecía controlada, pero a la que le faltaba su firma.

La Albiceleste venció 3-1 a Jordania en el Dallas Stadium, llegó a nueve puntos en el Grupo J y terminó la primera ronda con paso perfecto, boleto a 16avos de Final y una sensación de superioridad rumbo a la eliminatoria. Sin necesitar a Messi desde el arranque, el equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar variantes y jerarquía.

El campeón del mundo abrió el marcador al minuto 19 con un tiro libre de Giovani Lo Celso, quien colocó la pelota con precisión y puso el partido donde Argentina quería: lejos del nervio y cerca del trámite. Después, Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto penal para confirmar que la Scaloneta tiene respuestas en todas sus líneas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/oficial-mexico-vs-ecuador-en-16avos-del-mundial-2026-cuando-a-que-hora-y-donde-ver-el-partido-GH21735157

Jordania, debutante mundialista, no se fue sin competir. Mousa Al Tamari apareció para recortar distancia y darle vida a una selección que terminó última del sector, pero que encontró en ese gol un premio simbólico a su primera Copa del Mundo. Por minutos, el 2-1 abrió una puerta mínima al suspenso.

Entonces apareció Messi. El 10 ingresó al minuto 60 y, cuando el partido pedía una escena final, cobró un tiro libre bajo y preciso para el 3-1. Fue su gol 19 en Mundiales y el sexto en 2026, además de convertirse en el primer futbolista en marcar en siete partidos mundialistas consecutivos, un registro que agranda su leyenda.

La victoria deja a Argentina como líder absoluto del Grupo J y con una cita en Miami ante Cabo Verde, una de las sorpresas del torneo. El mensaje es claro: la campeona defensora no sólo avanzó, sino que lo hizo con autoridad, pegada y un Messi que sigue encontrando formas de decidir.

La otra historia del sector se escribió en Kansas City, donde Argelia y Austria empataron 3-3 en un cierre de drama. Marko Arnautovic adelantó a los europeos, Rafik Belghali igualó antes del descanso, Marcel Sabitzer devolvió la ventaja a Austria y Riyad Mahrez respondió con el 2-2.

Cuando Mahrez firmó el 3-2 en tiempo agregado, Austria parecía fuera. Pero Sasa Kalajdzic apareció al 96’ para rescatar el empate, mandar a Austria como segunda y permitir que Argelia avanzara como una de las mejores terceras.

Así, el Grupo J cerró con Argentina perfecta, Austria y Argelia también en 16avos, y una noche que mezcló jerarquía, récords y supervivencia mundialista.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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