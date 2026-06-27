Mundial 2026: Messi guía a Argentina perfecta; Argelia y Austria avanzan tras empate de locura

Argentina cerró la Fase de Grupos del Mundial 2026 como candidato y con una imagen que se volvió costumbre: Lionel Messi entrando desde el banco para cambiar el pulso de una noche que parecía controlada, pero a la que le faltaba su firma. La Albiceleste venció 3-1 a Jordania en el Dallas Stadium, llegó a nueve puntos en el Grupo J y terminó la primera ronda con paso perfecto, boleto a 16avos de Final y una sensación de superioridad rumbo a la eliminatoria. Sin necesitar a Messi desde el arranque, el equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar variantes y jerarquía. El campeón del mundo abrió el marcador al minuto 19 con un tiro libre de Giovani Lo Celso, quien colocó la pelota con precisión y puso el partido donde Argentina quería: lejos del nervio y cerca del trámite. Después, Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto penal para confirmar que la Scaloneta tiene respuestas en todas sus líneas.

Jordania, debutante mundialista, no se fue sin competir. Mousa Al Tamari apareció para recortar distancia y darle vida a una selección que terminó última del sector, pero que encontró en ese gol un premio simbólico a su primera Copa del Mundo. Por minutos, el 2-1 abrió una puerta mínima al suspenso. Entonces apareció Messi. El 10 ingresó al minuto 60 y, cuando el partido pedía una escena final, cobró un tiro libre bajo y preciso para el 3-1. Fue su gol 19 en Mundiales y el sexto en 2026, además de convertirse en el primer futbolista en marcar en siete partidos mundialistas consecutivos, un registro que agranda su leyenda. La victoria deja a Argentina como líder absoluto del Grupo J y con una cita en Miami ante Cabo Verde, una de las sorpresas del torneo. El mensaje es claro: la campeona defensora no sólo avanzó, sino que lo hizo con autoridad, pegada y un Messi que sigue encontrando formas de decidir.

La otra historia del sector se escribió en Kansas City, donde Argelia y Austria empataron 3-3 en un cierre de drama. Marko Arnautovic adelantó a los europeos, Rafik Belghali igualó antes del descanso, Marcel Sabitzer devolvió la ventaja a Austria y Riyad Mahrez respondió con el 2-2. Cuando Mahrez firmó el 3-2 en tiempo agregado, Austria parecía fuera. Pero Sasa Kalajdzic apareció al 96’ para rescatar el empate, mandar a Austria como segunda y permitir que Argelia avanzara como una de las mejores terceras.

Así, el Grupo J cerró con Argentina perfecta, Austria y Argelia también en 16avos, y una noche que mezcló jerarquía, récords y supervivencia mundialista.

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