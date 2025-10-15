Aaron Ramsey ofrece 10 mil dólares para encontrar a ‘Halo’, su mascota perdida
El jugador de Pumas ha utilizado sus redes sociales para mantener activa la búsqueda y compartir detalles sobre la ubicación de la Beagle extraviada
El futbolista galés Aaron Ramsey, actual jugador de los Pumas de la UNAM, atraviesa días difíciles fuera y dentro del campo. A las lesiones que lo han mantenido alejado de la actividad futbolística se suma ahora la pérdida de su mascota durante una estancia familiar en San Miguel de Allende, Guanajuato.
El pasado lunes, Ramsey informó a través de sus redes sociales que su perra Halo, de raza Beagle, se extravió mientras pasaba unos días de descanso. En su mensaje, pidió el apoyo de la comunidad local y de sus seguidores para ayudarle a encontrarla.
A pesar de que el llamado del jugador rápidamente se hizo viral, hasta este martes no se han tenido noticias sobre el paradero de la mascota. El futbolista, sin embargo, no ha bajado los brazos y decidió ofrecer una recompensa de 10 mil dólares (unos 185 mil pesos mexicanos) a quien logre localizar a Halo y devolverla sana y salva.
El mediocampista compartió también una imagen del mapa de la zona donde se perdió su perro, específicamente en las inmediaciones de Hipsterrier, un hotel pet friendly ubicado en San Miguel de Allende. Ramsey explicó que el animal desapareció cuando se encontraba en ese lugar junto a su familia.
La publicación ha generado gran movimiento entre los habitantes de la zona, quienes han comenzado a compartir información y fotografías de la Beagle extraviado en redes sociales con la esperanza de facilitar su búsqueda.
El futbolista de los Pumas, que llegó a la Liga MX como uno de los refuerzos internacionales más destacados del club, ha tenido un inicio complicado en México debido a problemas físicos que lo han mantenido fuera de la cancha por varias semanas.
Mientras continúa su recuperación deportiva, Ramsey ha reiterado su deseo de reencontrarse con Halo. Hasta el momento, ni el jugador ni el club han informado si se han recibido reportes que puedan conducir al hallazgo del animal.
El galés agradeció el apoyo recibido en redes y aseguró que seguirá publicando actualizaciones sobre el caso. La búsqueda de Halo continúa en San Miguel de Allende, con la esperanza de que pronto pueda regresar a casa.