Aaron Ramsey ofrece 10 mil dólares para encontrar a ‘Halo’, su mascota perdida

El futbolista galés Aaron Ramsey, actual jugador de los Pumas de la UNAM, atraviesa días difíciles fuera y dentro del campo. A las lesiones que lo han mantenido alejado de la actividad futbolística se suma ahora la pérdida de su mascota durante una estancia familiar en San Miguel de Allende, Guanajuato.

El pasado lunes, Ramsey informó a través de sus redes sociales que su perra Halo, de raza Beagle, se extravió mientras pasaba unos días de descanso. En su mensaje, pidió el apoyo de la comunidad local y de sus seguidores para ayudarle a encontrarla.

A pesar de que el llamado del jugador rápidamente se hizo viral, hasta este martes no se han tenido noticias sobre el paradero de la mascota. El futbolista, sin embargo, no ha bajado los brazos y decidió ofrecer una recompensa de 10 mil dólares (unos 185 mil pesos mexicanos) a quien logre localizar a Halo y devolverla sana y salva.