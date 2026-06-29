”No era penal, pero pasado es pasado”, coinciden neerlandeses con mexicanos sobre Mundial 2014

Países Bajos visitó a su víctima este martes, cuando jugó su partido de dieciseisavos de final ante Marruecos en el Estadio Monterrey, donde regiomontanos e incluso neerlandeses coinciden en que la decisión arbitral fue, al menos, dudosa.

La herida sigue abierta. A más de 12 años del penalti dudoso que eliminó a México de la Copa del Mundo Brasil 2014, la frase “no era penal” se sigue cantando en una combinación entre reclamo y porra.

”No, no era penal porque hay repeticiones donde se ve. Si eso se analiza con VAR, pues no, pero son cosas que son de colmillo. Si nosotros lo hacemos un día, pues ojalá y lo hagan mañana (martes). Si nosotros le ganamos a Ecuador y la FIFA no dice nada, y se les va y se les escapó, si el partido se firma, ya se firmó. Entonces, ni modo”, expuso Gabriel, originario de Nuevo León.

March, aficionado que acudió desde Países Bajos, afirmó que, con una perspectiva objetiva, la jugada no fue penalti, pero está contento de que la decisión fuera a su favor.

Marco, otro aficionado europeo, incluso vestía una camiseta de su país con la mítica frase “no era penal”, la cual provocó porras y júbilo a su alrededor.

”Vine aquí a Monterrey en 2014 para estudiar en el Tec de Monterrey una semana después del momento del ‘no era penal’ y por eso conocí aquí a mi novia, a mis amigos regios y por eso soy 50 por ciento regio, 50 por ciento holandés. Mi camiseta es una broma”, mencionó.

Koen, otro seguidor de la selección neerlandesa, sencillamente coincidió en que no se debió marcar penalti, mientras que Ivan mencionó que se debe dejar atrás el pasado.

”No sé si era penalti. Vamos a decir que no era penal. Pero no podemos cambiar el pasado. La vida es del futuro. Entonces, viva México, juega bien y todo será perfecto por México”, dijo.

”No era penal, nunca fue penal”, señaló, por su parte, Miguel, originario de Nuevo León, mientras que Lorena Ramírez deseó la victoria de Marruecos en ese sentido.