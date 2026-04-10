‘No habrá cambios’: Sheinbaum confirma que FIFA mantiene a Irán en Estados Unidos para el Mundial 2026

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Fútbol
/ 10 abril 2026
    ‘No habrá cambios’: Sheinbaum confirma que FIFA mantiene a Irán en Estados Unidos para el Mundial 2026
    Irán se perfila para disputar sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, luego de que Claudia Sheinbaum asegurara que la FIFA decidió mantener sus sedes originales. FOTO: ESPECIAL

La presidenta afirmó que la FIFA decidió no mover los partidos de Irán, por lo que la selección asiática disputaría sus encuentros de Fase de Grupos en territorio de Estados Unidos

La posibilidad de que Irán cambiara de sede rumbo a la Copa del Mundo 2026 quedó prácticamente descartada, al menos desde la postura expresada este viernes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que la FIFA ya tomó la determinación de mantener los encuentros del conjunto asiático en Estados Unidos, pese a la petición que existía para trasladarlos a México.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, el organismo rector del futbol internacional optó por no modificar la programación original del torneo, al considerar que un ajuste de esa magnitud implicaría alterar una logística ya definida para el Mundial que compartirán México, Estados Unidos y Canadá.

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La declaración se dio después de que la Federación de Futbol de Irán buscara negociar un cambio de sede por temas relacionados con seguridad.

El tema había ganado fuerza en semanas recientes luego de que desde el entorno iraní se manifestara la intención de disputar sus compromisos mundialistas en México y no en suelo estadounidense.

Según reportes, la postura surgió después de que autoridades iraníes pusieran sobre la mesa la falta de garantías para viajar a Estados Unidos en medio de la tensión política y militar entre ambos países.

Sin embargo, el panorama todavía mostraba matices hasta hace apenas unos días. El gobierno iraní seguía a la espera de una respuesta oficial de la FIFA sobre su solicitud para reubicar los partidos, aunque también recogió que Gianni Infantino ya había sostenido que Irán jugaría conforme al calendario establecido.

Bajo esa ruta, todo apunta a que la selección iraní permanecerá en el plan original del Grupo G, sector en el que tiene programados sus partidos ante Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, además de su tercer compromiso frente a Egipto en Seattle.

Tras las palabras de Sheinbaum, el escenario de ver a Irán jugando en México perdió fuerza y los duelos seguirían en sedes estadounidenses.

La situación coloca de nuevo a la relación entre geopolítica y deporte en el centro de la conversación rumbo al Mundial 2026.

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Aunque México figuraba como una alternativa para albergar los partidos iraníes, la decisión referida por Sheinbaum refuerza que la FIFA privilegió mantener intacto el armado original del torneo, a poco más de dos meses del arranque de la Copa del Mundo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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