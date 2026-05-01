Oficial: México albergará el clasificatorio Sub-20 de Concacaf para Los Ángeles 2028

México volverá a colocarse en el centro del futbol juvenil de Concacaf, luego de que el organismo confirmó al país como sede del Campeonato Sub-20 2026, torneo que tendrá un peso especial en el calendario internacional porque repartirá boletos tanto para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 como para el futbol varonil de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La competencia se disputará del 24 de julio al 9 de agosto y reunirá a las 12 mejores selecciones masculinas Sub-20 de la región. Además del título de Concacaf, el certamen marcará el camino de una nueva generación que buscará dar el salto a escenarios mayores, con México como anfitrión y con la Selección Mexicana entre los equipos ya instalados en la fase final. De acuerdo con Concacaf, el torneo servirá como clasificatorio para el Mundial Sub-20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Los cuatro equipos que alcancen las semifinales conseguirán automáticamente su pase a la justa mundialista, por lo que la ronda de Cuartos de Final será una de las más determinantes del campeonato. El otro gran atractivo será el boleto olímpico. El campeón del Premundial Sub-20 obtendrá su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; sin embargo, existe una condición especial: si Estados Unidos, ya clasificado por ser país anfitrión de la justa olímpica, gana el torneo regional, el pase será otorgado al subcampeón. Las selecciones que recibieron pase directo al campeonato por su posición en el Ranking Sub-20 de Concacaf de octubre de 2025 fueron Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala. A ellas se sumaron Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica, que lograron su clasificación mediante las eliminatorias disputadas entre febrero y marzo de 2026.

El sorteo oficial se realizará el jueves 7 de mayo en la sede de Concacaf en Miami. Tras ese evento se dará a conocer el calendario completo de partidos y las sedes específicas en México, que todavía no han sido anunciadas por la confederación. Para la Selección Mexicana Sub-20, el torneo representará una oportunidad clave para defender la localía y repetir protagonismo en la categoría. En la edición anterior, también celebrada en México en 2024, el Tricolor conquistó el campeonato al vencer 2-1 a Estados Unidos en la Final, antecedente que aumenta las expectativas rumbo a una edición con boleto olímpico en disputa.

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