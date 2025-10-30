Omar Bravo y Chicharito Hernández fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026
La decisión responde a cuestiones administrativas y a situaciones recientes en el entorno de los jugadores
El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó que Omar Bravo ya no formará parte de la lista de embajadores de Guadalajara para la Copa del Mundo 2026, debido a situaciones recientes en su entorno.
“Sí, a Omar lo pusimos como embajador y, claro, hizo un papel importante en el Mundial de Alemania. Pero tiene su problemita y su problemón, y al final no lo podemos incluir en la lista”, señaló el funcionario. Con esta declaración, queda descartada la participación del exfutbolista como representante oficial de la ciudad durante el torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.
En los últimos días, las autoridades municipales han dado a conocer a varios de los embajadores que representarán a Guadalajara, entre ellos la clavadista y medallista olímpica Alejandra Orozco, la golfista ex número uno del mundo Lorena Ochoa, y figuras del fútbol tapatío como Carlos Salcido y Fernando Quirarte. La exclusión de Bravo se suma a los ajustes recientes en la lista oficial de representantes locales.
Por otra parte, Javier Hernández, jugador de Chivas y conocido mundialmente como ‘Chicharito’, tampoco fue incluido como embajador de Guadalajara. Según Frangie, la decisión no corresponde a cuestiones personales, sino a disposiciones de la FIFA.
“Fue borrado porque lo traía la FIFA, solo por eso. La FIFA nos dijo que no lo nombráramos embajador de la ciudad, pero no han decidido si seguirá o no. Él es embajador de la FIFA, no de Jalisco. Hasta ahorita sigue siendo la imagen de la FIFA”, explicó el presidente municipal.
De esta manera, Chicharito continúa vinculado al Mundial 2026, pero únicamente bajo la designación de la FIFA. La ciudad de Guadalajara, aunque es su lugar de origen y una de las sedes del torneo, no pudo incluirlo oficialmente como embajador local por cuestiones administrativas del organismo internacional.
La confirmación de estos embajadores se da en medio de los preparativos de Guadalajara como sede mundialista, donde las autoridades buscan resaltar figuras locales y nacionales que representen a la ciudad ante el público y los medios internacionales durante el evento deportivo más importante del planeta.
