Omar Bravo y Chicharito Hernández fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó que Omar Bravo ya no formará parte de la lista de embajadores de Guadalajara para la Copa del Mundo 2026, debido a situaciones recientes en su entorno.

“Sí, a Omar lo pusimos como embajador y, claro, hizo un papel importante en el Mundial de Alemania. Pero tiene su problemita y su problemón, y al final no lo podemos incluir en la lista”, señaló el funcionario. Con esta declaración, queda descartada la participación del exfutbolista como representante oficial de la ciudad durante el torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

En los últimos días, las autoridades municipales han dado a conocer a varios de los embajadores que representarán a Guadalajara, entre ellos la clavadista y medallista olímpica Alejandra Orozco, la golfista ex número uno del mundo Lorena Ochoa, y figuras del fútbol tapatío como Carlos Salcido y Fernando Quirarte. La exclusión de Bravo se suma a los ajustes recientes en la lista oficial de representantes locales.